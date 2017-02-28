Мисс «Супер фитнес»: Жизнь после конкурса

Конкурс красоты «Мисс Супер фитнес» проводится в Пскове на протяжении ряда лет. И немало девушек вышли со сцены с гордым званием первой фитнес-красавицы города. О том, как сложилась их судьба, рассказывает директор федеральной сети фитнес-клубов «Супер фитнес», учредитель и организатор конкурса Георгий Пономарев.

– Помните ли вы своих ярких звездочек, которые с помощью вашего конкурса добились успеха?

– Конечно, вспомнить каждую участницу невозможно, но ярких, талантливых, интересных было большинство. И скажу так - это успешные, нашедшие себя и свое счастье девушки. Трудно сказать, помог ли им именно конкурс, или просто это была еще одна ступень в их лестнице успеха, но подготовка к конкурсу, наши репетиции им в жизни пригодились. Это точно.

– Какие метаморфозы физические и духовные обычно происходят с участницами? Может быть, девушки как-то изменились, например, наконец-то нашли свою вторую половинку, став более уверенными в себе? Родили ребенка или построили карьеру?

– Да, именно так все и происходило. Многие участницы раскрывали в себе новые черты, качества личности. Кто-то даже, помню, сказал мне: «Вы открыли во мне женщину». Кто-то, наоборот, стал тверже и решительнее. Все без исключения влюбились в фитнес и здоровый образ жизни, многие выбрали для себя фитнес-карьеру тренера, есть и те, кто управляет крупными клубами... Подавляющее большинство через какое-то время, а иногда и прямо на сцене получали предложение руки и сердца, и теперь у них счастливые семьи, появились дети. Есть среди этих детей, кстати, те, кто уже поучаствовал в детском конкурсе «Мини мисс».

– Сейчас готовятся конкурсы в Пскове, Великом Новгороде и Твери. Какие у вас ожидания от них, и что пожелаете будущим конкурсанткам?

– Думаю, что для всех участниц процесс подготовки станет незабываемым. Это сложный, но очень интересный процесс, где девушкам помимо работы/учебы/личной жизни/собственных тренировок придется еще где-то выкраивать время (от сна и прочего) на репетиции, фотосессии и прочее. За это время они еще больше станут себя ценить, уважать, любить, а окружающие начнут ими восхищаться. А что касается пожеланий, то желаю победы, короны и быть всегда в форме!

Организаторами конкурса являются Псковская Лента Новостей и спортивный клуб «Супер фитнес».

Напомним, кастинг на конкурс «Мисс Супер фитнес» пройдет 3 марта в 19.00 в клубе «Супер фитнес» по адресу: Рижский пр-т, 16 (вход с ул. Петровской, 4 этаж).

Внимание! Осталось всего 4 места! Запишись на кастинг по телефону: 56-60-80 прямо сейчас!

http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/super_fitness_pskov. Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00. Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»:и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»:. Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей