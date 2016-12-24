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Обманутым псковичам советуют подавать заявления в полицию по факту мошенничества в связи с отменой представления «Дед Мороз. Начало»

Обманутым псковичам советуют подавать заявления в полицию по факту мошенничества в связи с отменой представления «Дед Мороз. Начало»

Обманутым псковичам советуют подавать заявления в полицию по факту мошенничества в связи с отменой представления «Дед Мороз. Начало» в Ледовом дворце в Пскове. Как сообщил Псковской...18



Мошенники, которые продавали билеты на представление «Дед Мороз. Начало» в Пскове, выдавали себя за представителей известного продюсерского центра

24.12.2016 16:37 ПЛН, Псков

Мошенники, которые продавали билеты на новогоднюю театрально-цирковую сказку-легенду «Дед Мороз. Начало» в Ледовом дворце в Пскове, выдавали себя за представителей ООО «Продюсерский центр Артема Шахкулова».

Как стало известно Псковской Ленте Новостей,  при сверке подписей и печатей оказалось, что они не имеют отношения к продюсерскому центру. Сам Артем Шахкулов сейчас находится в Ледовом дворце и очень переживает за то, что мошенники нанесли такой удар по репутации его компании.

Отметим, артистам, прокатчикам оборудования, Ледовому дворцу, гостинице организаторами были предложены условия постоплаты после первого шоу и продажи билетов.

Ледовый дворец предоставлял организаторам кассовую комнату для самостоятельной реализации билетов и не контролировал ситуацию.

Напомним, главный проект года «Радость детям» обещал подарить псковичам незабываемую сказку для всей семьи «Дед Мороз. Начало». Было запланировано 4 представления 24 и 25 декабря в 15.00 и в 18.00.

Как сообщил ранее Псковской Ленте Новостей юрисконсульт ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» Алексей Форш, все представления отменены по вине организаторов.

Администратор шоу без объяснения причин снял кассу и уехал.

Обманутым псковичам советуют подавать заявления в полицию по факту мошенничества. Пострадали от рук недобросовестных организаторов мероприятия более 2 тысяч человек.

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
Организаторы представления «Дед Мороз. Начало» оказались мошенниками


 

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