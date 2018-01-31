Общество

Полпреду президента подарили Псковского ангела

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов в четверг, 1 февраля, в рамках рабочего визита в Псковскую область посетил Производственно-интеграционные мастерские в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Экскурсию провел директор мастерских Вячеслав Сукманов. Для начала они побывали в тренировочном цехе, где, к примеру, девушки раскраивали будущие наволочки. «Очень аккуратненько. Я бы так не смог», - признался полпред.

Дальше его ждало швейное отделение, где производятся различные вещи - фартуки, сумки, полотенца, постельное белье и т. п. «Трудно, наверно?» - спросил он у швей. «Только первый раз», - признались девушки.

Картонажное отделение занимается производством упаковочной продукции.

Показали полпреду и цех по обработке древесины, а также те изделия, которые при этом получаются. Естественно, гость не ушел отсюда без подарка - в качестве него ему был преподнесен знаменитый Псковский ангел.

Еще одним пунктом посещения стало отделение «Ухода и развития» и так называемая тренировочная кухня, где люди с ограниченными возможностями здоровья учатся элементарным бытовым навыкам.