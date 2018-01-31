Полпред президента в СЗФО Александр Беглов прибыл в Псковскую область

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов в четверг, 1 февраля, прибыл с рабочей поездкой в Псковскую область. Его встречал временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.
В рамках визита Александр Беглов проведет рабочую встречу с врио губернатора области Михаилом Ведерниковым и ознакомится с работой объектов социальной сферы Псковского региона.