Политика

Полпред президента в СЗФО Александр Беглов прибыл в Псковскую область

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов в четверг, 1 февраля, прибыл с рабочей поездкой в Псковскую область. Его встречал временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Цель поездки - мониторинг реализации «майских» указов президента РФ, выполнения поручений и стратегических инициатив главы государства на территории региона, направленных на повышение качества жизни населения.

В рамках визита Александр Беглов проведет рабочую встречу с врио губернатора области Михаилом Ведерниковым и ознакомится с работой объектов социальной сферы Псковского региона.