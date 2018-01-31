Общество

Передать президенту спасибо за школу попросили полпреда ученики псковской инженерно-лингвистической гимназии

Передать президенту спасибо за школу попросили ученики псковской инженерно-лингвистической гимназии уполномоченного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова сегодня, 1 февраля, в рамках рабочего визита в Псковскую область. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, полпред высоко оценил новую школу в Борисовичах.

Представитель президента в сопровождении врио губернатора Михаила Ведерникова, первых лиц города и директора школы Татьяны Светенко осмотрел помещения гимназии и пообщался с учащимися.

В столовой Александр Беглов поинтересовался у детей, хорошо ли их кормят. «Вкусно!» - ответили школьники. «Классная школа, сам бы пошел учиться, но свое отучился», - пошутил он.

В спортивных залах полпред пообщался с преподавателями физической культуры и сфотографировался со школьниками. «Что передать президенту?» - спросил он у детей с секции баскетбола. «Привет! И спасибо за школу!» - ответили дети.

«Я покажу президенту эту фотографию и скажу спасибо за школу», - заверил он.

Александр Беглов добавил, что такие школы должны постепенно появляться во всей Псковской области.