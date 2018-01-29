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Александр Беглов и Михаил Ведерников почтили память бойцов легендарной 6-й роты

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 1 февраля, почтили память десантников 6-й роты. Они возложили цветы к мемориалу «Купол» в Черехе, где дислоцируется 76 гвардейская Черниговская Краснознаменная десантно-штурмовая дивизия. Вместе с ними в церемонии приняли участие командир 76-й ДШД Алексей Наумец, ветераны и военнослужащие дивизии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Участники почтили память бойцов, погибших 18 лет назад при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе, минутой молчания. В память о павших прозвучал гимн Российской Федерации и многократный оружейный салют.

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Затем Александр Беглов и Михаил Ведерников посетили 104-й десантно-штурмовой полк 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии ордена Суворова дивизии.

Напомним, в марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье. Ценой своей жизни они предотвратили прорыв 2,5 тыс членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Тогда в живых осталось только шесть из 90 бойцов. За проявленных героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

Памятник воинам 6-й роты 76-й гвардейской ДШД сооружен в соответствии с Указом Президента России Владимиром Путиным от 21 июля 2000 года. Открытие памятника состоялось в августе 2002 года. Владимир Путин принимал участие в церемонии закладки этого монумента и в ходе каждого визита в регион он приезжает к «Куполу», чтобы отдать дань памяти героям-десантникам.