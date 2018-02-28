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«Супер фитнес»: Весна - время заняться собой

Пришла весна. Самое время подумать о своей фигуре и сделать то, на что вы так долго решались - заняться спортом! Как считают в клубе «Супер фитнес», тянуть больше некуда, ведь до лета осталось совсем немного. О том, как правильно выбрать «свой» вид тренировок, рассказывает управляющий клубом Антонина Грачева.

Давайте же разберемся, каковы плюсы и минусы наиболее популярных у нас видов занятий.

Во-первых, это фитнес. Слово «фитнес» произошло от английского fit, что в переводе означает «соответствовать», «быть в хорошей форме». Это даже не спорт, а, скорее, ряд оздоровительных методик. Фитнес совмещает в себе занятия с отягощениями и гимнастические упражнения. Он поможет сбросить лишний вес, подкачать мышцы, увеличить выносливость, приобрести прекрасную растяжку. Существует заблуждение, что фитнес - чисто женский вид спорта. Мол, для мужчин был придуман бодибилдинг. Это далеко не так. В бодибилдинге главным является наращивание мышечной массы, фитнес же призван не увеличивать объем, а, скорее, скорректировать форму.

Одним из популярных направлений фитнеса в последнее время стала йога. Эта дисциплина для тех, кто не заинтересован в серьезном изучении духовных техник йоги, а сконцентрирован только на физической стороне этой практики. Именно практики, потому что йога - не просто набор упражнений для утренней зарядки, а целая философия. Она может серьезно изменить тело и принести душевный покой. Занятия йогой включают в себя асаны (позы), техники контроля дыхания и, конечно, медитацию. Разновидностей йоги много. Как и в случае с фитнесом, ее часто считают женским «спортом».

Со стороны большинство асан действительно выглядят легкими, но в том-то и секрет йоги, что на их выполнение порой затрачивается не меньше энергии, чем на занятия с «железом». И если вы в этом сомневаетесь, то просто однажды попробуйте сами.

И раз уж мы заговорили о стереотипах, просто невозможно не коснуться боевых искусств. 99% людей на вопрос о том «женский ли вид спорта бокс?», ответят однозначно: «нет». И зря. Потому что именно бокс считается одним из наиболее эффективных, когда речь идет о борьбе со стрессом - главным врагом всех «белых воротничков». Не зря же японцы колотят грушу, выходя от начальника после неприятного разговора. Конечно, в боевых искусствах есть своя доля жесткости, однако она, увы, присутствует и в человеческой природе. Поэтому боевые искусства - выбор тех, для кого выплеск энергии - назревшая необходимость. Впрочем, в этом случае, возможно, и не стоит записываться в секцию бокса, достаточно купить «грушу», укрепить в своей комнате и …колотить по ней по мере накопления негатива.

Нельзя объять необъятное, с каждым годом видов спорта становится все больше. Главное при их выборе помнить, что мы не профессионалы, и тренировки для нас не самоцель, но шаг к более осмысленному отношению к своему здоровью. Тренировки два или три раза в неделю - способ почувствовать себя готовым к таким переменам. Поэтому не поддавайтесь влиянию стереотипов и экспериментируйте. Прислушивайтесь к себе. Только так можно найти «свой» вид тренировок и научиться жить полной жизнью.

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Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.