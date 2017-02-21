С наступающим Днем защитника Отечества поздравила псковских мужчин компания «Славянский тур»

Компания «Славянский тур» поздравляет представителей сильной половины человечества с Днем защитника Отечества!

Настоящий мужчина в душе - всегда путешественник-первооткрыватель, которому по плечу самые сложные маршруты. Странствуя, мужчина может проявить свои лучшие качества - мужественность, отвагу, смекалку, хозяйственность и прекрасное умение ориентироваться в пространстве. Ничего удивительного, что мужчины так любят, когда им в качестве подарка им преподносят увлекательную поездку, ведь это замечательный шанс показать себя во всей красе.

Компания «Славянский тур» желает всем мужчинам здоровья, удачи, достижений и любви! Пусть в жизни наших замечательных защитников всегда будет место подвигу и путешествиям с самыми близкими людьми! С праздником!

Турфирма «Славянский Тур»

ул.Петровская, 31

ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)

Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700

Сайт турфирмы - www.slavtour.ru

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Источник: Псковская Лента Новостей