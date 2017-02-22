22.02.2017 11:50 С наступающим Днем защитника Отечества поздравила псковских мужчин компания «Славянский тур»
21.02.2017 17:10 Окунуться в атмосферу дворцовых тайн и интриг северной столицы предлагает псковичам Бюро путешествий «Континент»
Празднично одетые прохожие, предвкушение весеннего «половодья чувств», гуляния в центре города, веселые песни и аромат свежеиспеченных блинов... Конечно же, это Масленица, один из самых веселых, истинно народных праздников!
Компания «Славянский тур» от всей души поздравляет псковичей и жителей области с широкой Масленицей и желает теплой весны, успеха в дачных заботах, здоровья и радости! Не забудьте, что для собственного благополучия Масленицу необходимо было «потешить»: встретить беззаботно и весело проводить: «Хоть с себя что заложи, а Масленицу проводи».
С Масленицей поздравляем,
Перемен больших желаем.
Принесёт пусть вам весна
Много света и тепла!
Веселитесь, жизнь прекрасна!
Пусть господствует добро!
Ну а мы желаем счастья,
Чтоб во всём вам повезло!
Турфирма «Славянский Тур»
ул.Петровская, 31
ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)
Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700
Сайт турфирмы - www.slavtour.ru
Группа «ВКонтакте» - «Славянский Тур»
Источник: Псковская Лента Новостей