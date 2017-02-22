С Масленицей и приходом весны поздравила псковичей компания «Славянский тур»

Празднично одетые прохожие, предвкушение весеннего «половодья чувств», гуляния в центре города, веселые песни и аромат свежеиспеченных блинов... Конечно же, это Масленица, один из самых веселых, истинно народных праздников!

Компания «Славянский тур» от всей души поздравляет псковичей и жителей области с широкой Масленицей и желает теплой весны, успеха в дачных заботах, здоровья и радости! Не забудьте, что для собственного благополучия Масленицу необходимо было «потешить»: встретить беззаботно и весело проводить: «Хоть с себя что заложи, а Масленицу проводи».

С Масленицей поздравляем,

Перемен больших желаем.

Принесёт пусть вам весна

Много света и тепла!

Веселитесь, жизнь прекрасна!

Пусть господствует добро!

Ну а мы желаем счастья,

Чтоб во всём вам повезло!

Турфирма «Славянский Тур»

ул.Петровская, 31

ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)

Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700

Сайт турфирмы - www.slavtour.ru

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Источник: Псковская Лента Новостей