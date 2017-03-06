Общегородской школьный квест «Открой свой Псков» пройдет в городе 24 марта

Туристическая фирма «Славянский тур» объявляет о начале регистрации на общегородской школьный квест «Открой свой Псков» в рамках регионального проекта «Псковские уроки» для учащихся 5-7 классов образовательных учреждений г.Пскова.

Проведение квеста «Открой свой Псков» положит начало циклу ганзейских квестов в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019году.



В настоящее время туристическая фирма «Славянский тур» разработала и апробировала серию ганзейских экскурсий-квестов «Ганзейские города Псковской земли», знакомящих детей и взрослых с городами – участниками Ганзы, историей Средневековой Ганзы и Ганзы Нового времени.

Цикл ганзейских квестов вошел в каталог федерального проекта «Псковские уроки», подана заявка на участие в проекте «Культурные маршруты Европы», совместно с партнерами из Прибалтики созданы кольцевые маршруты «Ганзейские пути», объединяющие ганзейские города Северо-запада России, Латвии и Эстонии.

Цель проведения квеста: стимулирование интереса учащихся к изучению историко-культурного и природного наследия г. Псков; объединение разных классов и школ в совместную культурно-образовательную деятельность; развитие и совершенствование знаний и коммуникативных навыков, умения работать в команде, ориентирование на местности.

Дата проведения квеста: 24 марта 2017г., 12:00

Место: Кремль - Золотая наб.

Продолжительность: 2 часа

Организаторы: туристическая фирма «Славянский тур» при поддержке Управления образования администрации г.Пскова и Управления культуры администрации г.Пскова

Участники квеста, совершив прогулку по родному городу, смогут проверить свои знания о Пскове, открыть для себя интересные страницы его истории культуры и архитектуры и выполнить несколько увлекательных заданий.

Указом Президента РФ В.В. Путиным 2017 год в России объявлен Годом экологии, в связи с чем в задания квеста включены вопросы по данной тематике.

Команды формируются из учащихся образовательных учреждений города (по 5 чел. от школы) в группы не более 25 человек. На старте участников ждет приключенческий маршрут с листом заданий. Задания предоставляются в виде головоломок и задач, которые требуется выполнить, чтобы получить координаты следующей точки. Победит команда, пришедшая к финишу первой.

По окончании квеста победителей ждут памятные подарки, всех участников - сладкие призы!

Подготовиться к квесту, поучаствовать в конкурсах, а также познакомиться с его участниками и организаторами вы можете в группе «вКонтакте» www.vk.com/otkroipskov - «Открой свой Псков».

Для участия в квесте необходимо получить «Паспорт участника общегородского школьного квеста «Открой свой Псков», отправив заявку не позднее 14 марта 2017г . на электронный адрес: pskovyroki@yandex.ru. В заявке указать ФИО и контактный телефон участников, школу, класс, ФИО и телефон ответственного лица от школы (завуч, кл. руководитель, педагог-организатор).

Источник: Псковская Лента Новостей