Происшествия

Петр Крупеня руководит работой следователей на месте пожара в Острове, унесшего жизни 4 человек

Руководитель регионального следственного управления СКР Петр Крупеня руководит работой следственно-оперативной группы на месте пожара в Острове, унесшего жизни 4 человек.

Фото регионального следственного управления СКР

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, ночью 23 июля поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице 25 Октября в г.Острове. В ходе тушения пожара в одной из квартир на втором этаже обнаружены тела двух взрослых и двух малолетних детей со следами воздействия высоких температур.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, работу которой координирует лично Петр Крупеня.

По предварительным данным, в указанной квартире проживали двое детей с матерью и бабушкой.

Фото из группы «Подслушано в Острове» в соцсети ВКонтакте

В настоящее время следователи совместно с полицейскими и сотрудниками МЧС продолжают осмотр места происшествия, опрашивают соседей. Причина возгорания устанавливается экспертами испытательной пожарной лаборатории. Не исключено, что очаг возгорания находится под лестницей первого этажа.

Родственникам пострадавших организовано оказание психологической помощи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.