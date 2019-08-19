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Уголовное дело экс-вице-губернатора Александра Кузнецова направлено в суд

Заместитель генерального прокурора РФ Алексей Захаров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении бывшим заместителем губернатора Псковской области Александром Кузнецовым взятки и направил его в суд. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Напомним, Александр Кузнецов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, в особо крупном размере).

По версии следствия, заместитель губернатора Псковской области, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера от руководителя коммерческого общества в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тыс. рублей.

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В свою очередь бывший чиновник должен был оказать содействие в выигрыше аукциона на заключение государственного контракта на строительство лечебного корпуса больницы.

В настоящее время уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.

В связи с тем, что взяткодатель добровольно сообщил правоохранительным органам о даче взятки, он освобожден от уголовной ответственности.