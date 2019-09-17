Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
Кооперация производства и науки
и снова #Пушкинбал
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Обувь для осенней непогоды
Дойная корова или опора?
все о текстильном ПЭТ
Что-то пошло не так
Телефон прямого эфира 56-73-72
Отопление за прибор учета
Старость в радость
Тёмная лошадка кому быть главой?
Как жить комфортнее
 
 
 
ещё Происшествия 17.09.2019 22:251 Стали известны подробности обрушения моста в Себежском районе 17.09.2019 22:251 Стали известны подробности обрушения моста в Себежском районе 17.09.2019 20:280 Двое жителей Куньинского района осуждены за кражу по сговору 17.09.2019 19:320 В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в изнасиловании двух малолетних девочек 17.09.2019 18:180 Замглавы судебных приставов Петербурга арестована в Пскове из-за взятки по делу «Псковавиа» 17.09.2019 18:140 Прокуратура выявила нарушения в работе куньинских участковых с состоящими на учете осужденными
 
 
 
Самое популярное 17.09.2019 13:310 Синоптики рассказали о прогнозах на зиму в Псковской области 15.09.2019 18:5910 Дочь Михаила Ведерникова празднует день рождения 17.09.2019 10:0116 Муниципальный пасьянс: Кому быть главой Пскова? 15.09.2019 11:240 Автобус с футболистами клуба «Псков-747» попал в ДТП 16.09.2019 11:368 В Псковском городском суде началось слушание по делу бывшего вице-губернатора Кузнецова. ФОТО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Стали известны подробности обрушения моста в Себежском районе

17.09.2019 22:25|ПсковКомментариев: 1

17 сентября около 17.00 в оперативный дежурный пункт МЧС по Псковской области поступил звонок от очевидца, который стал свидетелем обрушения моста в Себежском районе у деревни Толкачево. Очевидец сообщил, что пролет железобетонного моста через реку Неведрянка обрушился. При обрушении пострадал водитель автомобиля «Нива», мужчина 1977 года рождения. Пострадавший был доставлен в Себежскую районную больницу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области. 

Фото из группы «Жесть по-Псковски»

Обрушившийся мост находится на трассе Пустошка-Себеж. В МЧС подчеркнули, что отрезанных аварией населенных пунктов нет, организован объезд по трассе «М-9».

Смотрите также
17.09.2019 21:470 В Себежском районе «Нива» сильно пострадала в аварии из-за обрушившегося моста


На месте аварии работает ГБО «Псковавтодор», установлены дорожные знаки, ограничивающие движение, сооружена песчаная насыпь.

Мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Вокруг спектакля «Ревизор» псковского театра разгорелся скандал - артистов обвинили в порнографии на сцене свердловского ТЮЗа. Допустимо ли вольное обращение с классикой?
В опросе приняло участие 57 человек
Сюжет: Автомобильный мост обрушился в Себежском районе, пострадал один человек Михаил Ведерников дал поручение оперативно подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению обрушившегося моста в Себежском районе Стали известны подробности обрушения моста в Себежском районе В Себежском районе «Нива» сильно пострадала в аварии из-за обрушившегося моста
17.09.2019, 23:100 Оксана Федорова: Псков - моя Родина, я люблю этот город и часто бываю там 17.09.2019, 22:570 Из вентиляционной шахты дома в Пскове спасен кот. ВИДЕО 17.09.2019, 22:310 Учащиеся учебно-консультационного пункта СИЗО-1 присоединились к всероссийскому «Уроку безопасности» 17.09.2019, 22:300 Михаил Ведерников дал поручение оперативно подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению обрушившегося моста в Себежском районе
17.09.2019, 22:251 Стали известны подробности обрушения моста в Себежском районе 17.09.2019, 21:470 В Себежском районе «Нива» сильно пострадала в аварии из-за обрушившегося моста 17.09.2019, 21:280 В одном из районов области установлен факт незаконной торговли алкоголем и табачной продукцией 17.09.2019, 20:590 Фасадам исторических зданий хотят вернуть первозданный облик
17.09.2019, 20:280 Двое жителей Куньинского района осуждены за кражу по сговору 17.09.2019, 20:000 Подведены итоги акции «Здравствуй, школа! 2019» 17.09.2019, 19:320 В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в изнасиловании двух малолетних девочек 17.09.2019, 19:250 Первая группа российских школьников прибыла в регион в рамках нацпроекта «Культура»
17.09.2019, 18:560 Госавтоинспекция Псковской области присоединилась к акции «Однозначно» 17.09.2019, 18:361 Стали известны временные рамки этапов литературного конкурса «Чернильница» 17.09.2019, 18:251 Треть молодых россиян хочет переехать из своего города, показало исследование 17.09.2019, 18:180 Замглавы судебных приставов Петербурга арестована в Пскове из-за взятки по делу «Псковавиа»
17.09.2019, 18:140 Прокуратура выявила нарушения в работе куньинских участковых с состоящими на учете осужденными 17.09.2019, 17:570 «Форд» и «Ауди» столкнулись на улице Труда 17.09.2019, 17:560 Заморозки до -2 градусов возможны ночью в Псковской области 17.09.2019, 17:510 Условный срок получил житель Куньи, через окно обокравший дом
17.09.2019, 17:480 Почти 100 нарушений водителями автобусов выявили псковские дорожные инспекторы 17.09.2019, 17:350 Из вентиляционной шахты дома на Рижском проспекте в Пскове четвертый день не могут спасти кота 17.09.2019, 17:282 Больше 135 тысяч тонн зерна намолотили в Псковской области 17.09.2019, 17:260 Артист Московского театра оперетты выступит в ТРК «Акваполис»
17.09.2019, 17:180 Псковский туроператор «Славянский тур» принял участие в XVII Съезде Российского союза туриндустрии 17.09.2019, 17:171 Госдума приняла в первом чтении проект о едином ресурсе данных россиян 17.09.2019, 17:143 На территории псковской школы №47 начали строить стадион 17.09.2019, 17:101 Праздничный молебен в честь иконы Божьей матери «Неопалимая Купина» прошел в пожарной части на улице Коммунальной
17.09.2019, 17:061 В Псковской области разыграют осенний кубок губернатора по дворовому футболу 17.09.2019, 17:024 Эксперт назвал примерную дату начала отопительного сезона в Псковской области 17.09.2019, 16:582 Полиция Пскова ищет сотрудников 17.09.2019, 16:530 Талисманом зимней Олимпиады-2022 стала панда
17.09.2019, 16:520 Сбербанк снижает размер первоначального взноса 17.09.2019, 16:390 В связи с расследованием уголовного дела в Пскове полиция разыскивает мужчину 17.09.2019, 16:396 Скандал с «Ревизором» 17.09.2019, 16:320 Не откладывая на завтра: почему дренаж и ливневку лучше всего монтировать именно сейчас
17.09.2019, 16:260 Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года 17.09.2019, 15:513 Единороссы выступили за скорейший запрет баров с алкоголем в жилых домах 17.09.2019, 15:420 В Пскове открывается выставка графических работ художника Николая Захарова 17.09.2019, 15:402 Эксперт рассказал о реализации инициативы о раздельном сборе мусора в Псковской области
17.09.2019, 15:270 Для студентов из Великих Лук провели экскурсию по городу 17.09.2019, 15:157 Мы ждем перемен 17.09.2019, 15:090 Областная библиотека приглашает псковичей на «ИнфоМанию» 17.09.2019, 15:000 Сельскохозяйственная ярмарка в Пскове состоится 5 октября
17.09.2019, 14:490 Лучшие молодые исполнители Псковской области принимают участие в хоровой смене центра «Артек» 17.09.2019, 14:380 Псковский «Фауст» представлен на Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона 17.09.2019, 14:350 Фестиваль горных видов спорта пройдет в Псковской области 17.09.2019, 14:190 Великолучанка стала жертвой лжепродавца в интернете
17.09.2019, 14:130 Эксперт: В вопросе обращения с ТКО жители Псковской области чаще жалуются на несанкционированные свалки 17.09.2019, 13:580 Жителей Псковской области приглашают присоединиться к «Кроссу нации» 17.09.2019, 13:510 Сотрудники ИК-6 провели работу, посвященную вопросу подбора кандидатов на службу в УИС 17.09.2019, 13:320 День открытых дверей пройдет в великолукском отделении Банка России
17.09.2019, 13:310 Синоптики рассказали о прогнозах на зиму в Псковской области 17.09.2019, 13:173 Псковские пенсионеры продолжают изучать здоровое питание 17.09.2019, 13:070 В УФСИН по Псковской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные проводам на пенсию 17.09.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Алексеем Кирилловым
17.09.2019, 12:510 Мастер-класс по составлению резюме прошел в Молодежном центре Пскова 17.09.2019, 12:510 Юбилейный концерт ансамбля русской музыки «Псков» пройдет на сцене БКЗ 20 октября 17.09.2019, 12:410 В Бежаницком районе задержали подозреваемого в краже ноутбука и лодки 17.09.2019, 12:402 Советы психолога: Как изменить трудное поведение детей и подростков?
17.09.2019, 12:310 О возможностях и преимуществах онлайн-сервисов ФНС рассказали налогоплательщикам Великих Лук 17.09.2019, 12:241 Актеры запустили флешмоб в поддержку приговоренного к 3,5 годам Павла Устинова 17.09.2019, 12:230 На пунктах пропуска Псковской области изъяли около 1400 пачек сигарет и угольный самовар 17.09.2019, 12:221 Псков-Лада дарит пенсионерам скидки на услуги сервиса
17.09.2019, 12:101 В Дно прошла инаугурация избранного главы района 17.09.2019, 12:003 Стали известны номера мошенников, представляющихся в Пскове сотрудниками банков 17.09.2019, 11:430 Девочка Ира, пираты в килтах и золото осени: «Звукоморье» с псковским колоритом 17.09.2019, 11:340 Житель Псковского района обокрал петербурженку, которая подвезла его
17.09.2019, 11:330 В Печорском районе суд обязал администрацию обезопасить дорогу у школы 17.09.2019, 11:300 «Эхономика»: О проблемах псковского ЖКХ и готовности к зиме 17.09.2019, 11:273 ПЛН-ТВ: Даешь четырехдневку рабочим? 17.09.2019, 11:240 Торгующего алкоголем в Великих Луках предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей
17.09.2019, 11:240 Лучшие детские писатели России приедут в Псков на фестиваль «Книжная яблоня» 17.09.2019, 11:050 Великолукский медицинский колледж приглашает на обучение 17.09.2019, 11:030 «Ленфильм-клуб» покажет короткометражку псковского режиссера Андрея Буянова «На ощупь» 17.09.2019, 10:527 «Выжить среди этой смертной любви»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.