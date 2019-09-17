Происшествия

Стали известны подробности обрушения моста в Себежском районе

17 сентября около 17.00 в оперативный дежурный пункт МЧС по Псковской области поступил звонок от очевидца, который стал свидетелем обрушения моста в Себежском районе у деревни Толкачево. Очевидец сообщил, что пролет железобетонного моста через реку Неведрянка обрушился. При обрушении пострадал водитель автомобиля «Нива», мужчина 1977 года рождения. Пострадавший был доставлен в Себежскую районную больницу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Фото из группы «Жесть по-Псковски»

Обрушившийся мост находится на трассе Пустошка-Себеж. В МЧС подчеркнули, что отрезанных аварией населенных пунктов нет, организован объезд по трассе «М-9».

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На месте аварии работает ГБО «Псковавтодор», установлены дорожные знаки, ограничивающие движение, сооружена песчаная насыпь. На месте аварии работает ГБО «Псковавтодор», установлены дорожные знаки, ограничивающие движение, сооружена песчаная насыпь.