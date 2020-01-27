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Уголовное дело Михаила Гавунаса возвращено в следственный комитет для устранения нарушений

Уголовное дело Михаила Гавунаса возвращено в Следственное управление СК России Псковской области для производства дополнительного следствия и устранения выявленных нарушений. Копия постановления заместителя прокурора Псковской области есть в распоряжении редакции Псковской Ленты Новостей.

Согласно документу, 15 ноября 2019 года следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Псковской области было окончено расследование уголовного дела по обвинению Михаила Гавунаса в совершении ряда преступлений.





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В частности, ему инкриминируются мошеннические действия, связанные с завладением обманным путем долей ГУП «Псковалко» в уставном капитале ЗАО «Псковпищепром» и легализацией похищенного имущества, мошеннические действия, связанные с завладением путем обмана имуществом ЗАО Агрофирма «Черская» в ООО «Агрокомплекс» и легализацией похищенного имущества, использование заведомо подложного документа об отсутствии у него гражданства государства Израиль, а также склонение неустановленного лица к изготовлению данного документа.

20 ноября прошлого года данное уголовное дело поступило в прокуратуру Псковской области для принятия решения, где в свою очередь пришли к выводу, что объем предъявленного Михаилу Гавунасу и Льву Саляеву обвинения не соответствует фактическим обстоятельствам, изложенным в материалах уголовного дела. Кроме того, в прокуратуре посчитали, что со стороны органа расследования допущены отступления от требований уголовно-процессуального законодательства, связанные с обеспечение прав участников процесса.

«Изложенное препятствует утверждению обвинительного заключения, а уголовное дело подлежит возвращению следователю для устранения выявленных нарушений», - говорится в постановлении.

В частности, по эпизоду совершения преступления о хищении имущественного комплекса ЗАО «Псковпищепром» не указано место совершения преступления, а также такой обязательный признак хищения, как безвозмездность. Также в тексте обвинения не указана стоимость имущества ЗАО «Псковпищепром».

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Возникли замечания у прокуратуры и про другим инкриминируемым эпизодам.

Кроме того, в прокуратуре посчитали, что органы расследования нарушили право обвиняемого Михаила Гавунаса на защиту.