Сбивший псковичку на Рижском проспекте мужчина ранее перерезал шею пенсионерке

Сбивший насмерть 25-летнюю псковичку водитель семь лет назад зарезал и обокрал 90-летнюю пенсионерку в Пыталовском районе.
Убийство произошло в ходе распития спиртного в доме потерпевшей. Во время ссоры мужчина душил пожилую женщину, а затем перерезал ей шею. Спустя день он вернулся на место преступления и украл из комнаты телевизор.
Виновного приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Он должен был выйти на свободу в мае 2022 года, но его освободили раньше.
Напомним, 15 августа этот мужчина сбил на автомобиле девушку на Рижском проспекте в Пскове. Затем он сбил второго пешехода и наехал на ограждение.
Прощание с погибшей девушкой проходит сегодня, 18 августа. Подробности трагедии читайте на сайте «МК в Пскове».