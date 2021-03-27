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Несовершеннолетнюю великолучанку осудили за оборот наркотиков в составе группировки

Участники преступного сообщества осуждены по обвинению в серии наркопреступлений в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора в отношении трех местных жителей, в том числе несовершеннолетней. В зависимости от действий каждого, они признаны виновными в покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.

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В 2018 году осужденные с использованием Интернет-сайта и связанных с ним программ в одном из мессенджеров незаконно сбывали на территории города Великие Луки наркотические средства, помещая их в «‎тайники». Всего на территории города они разместили 11 «‎закладок».

Несовершеннолетней подсудимой назначили 3 года условно, двум ее взрослым подельникам – 6 и 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима.

Ранее приговором Великолукского районного суда осужден другой участник преступного сообщества, которому назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Помимо незаконного сбыта наркотических средств в составе указанного преступного сообщества, его признали виновным в хранении с целью сбыта наркотических средств в особо крупном размере в собственном гараже, расположенном в Великолукском районе, а также вовлечении своей несовершеннолетней девушки в незаконный оборот наркотиков.

В ходе предварительного расследования в отношении него была применена правовая норма о досудебном соглашении о сотрудничестве. В результате им изобличены трое подельников, раскрыты дополнительные эпизоды преступлений, данными о которых следствие не располагало.