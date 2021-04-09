Происшествия

Вандалы разгромили кладбище в Псковском районе

Вандалы побывали на кладбище в деревне Подборовье Псковского района. Они разгромили внушительную часть захоронений, сообщает ГТРК «Псков».

Несколько десятков могил лишены оград, калиток и металлических крестов. Вандалы забрали элементы благоустройства, которые можно сдать в металлолом. Прежде всего, вынимали старые пролеты оград, установленные в песок, которые легче всего демонтировать. Забетонированные части тоже пытались достать, но только погнули и сломали их. То, что не смогли унести, бросили прямо на дороге.

«Здесь использовалась аккумуляторная болгарка. Видно свежий спил - вот, эту часть, видимо, вытащить не получилось, потому что она достаточно глубоко сидит. Все, что было полегче - было в общем-то вывезено. Можно обратить внимание на испорченный памятник, которой был также в общем-то в процессе демонтажа ограды завален, - рассказал очевидец. - На захоронении обнаружен круг от болгарки, явно видно, что он использовался, я думаю, что люди не приносят просто так круги на кладбище от болгарки».

Однако в полицию пока никто не обращался.