Происшествия

Па факту вандализма на кладбище в Подборовье проводится проверка

Па факту вандализма на кладбище в Подборовье проводится проверка. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«По данному факту поступило несколько заявлений от граждан в ОМВД России по Псковскому району. Проводится проверка», - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на кладбище в деревне Подборовье Псковского района вандалы разгромили внушительную часть захоронений.

Несколько десятков могил лишены оград, калиток и металлических крестов. Вандалы забрали элементы благоустройства, которые можно сдать в металлолом. Прежде всего, вынимали старые пролеты оград, установленные в песок, которые легче всего демонтировать. Забетонированные части тоже пытались достать, но только погнули и сломали их. То, что не смогли унести, бросили прямо на дороге.