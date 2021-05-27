Вандалы расписали старинные ворота Великолукской крепости

Неизвестные нанесли надписи на старинные равелинные ворота Великолукской крепости. О факте вандализма Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.
В этом году на территории крепости, отметила она, было проведено порядка шести субботников с привлечением волонтеров. Было вывезено 6 машин с мусором, ветками, листвой и сухостоем. Сейчас начинается сезон покоса травы. Однако, если дорогостоящие таблички, урны и дорожки будут сломаны, то все денежные средства придется потратить на их замену, а не на поддержание крепости в надлежащем виде, заметила директор музея.
«Уважаемые жители и гости города, дети и взрослые! Берегите сердце древнего города Великие Луки, старайтесь сохранить его. Сотрудники музея делают все возможное, чтобы крепость становилась чище и красивее. Но без участия горожан мы не сможем достичь этого результата. Пожалуйста, давайте беречь, любить и развивать этот уникальный исторический объект, нашу гордость – Великолукскую земляную крепость!» - призвала Наталья Каменская.