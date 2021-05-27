Происшествия

Вандалы расписали старинные ворота Великолукской крепости

Неизвестные нанесли надписи на старинные равелинные ворота Великолукской крепости. О факте вандализма Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«Очередной раз произошло неприятное событие на объекте культурного наследия, в сердце нашего города. Часто на крепости ломаются таблички, дорожное покрытие, урны. Много раз сотрудники музея делали замечания прогуливающимся по этой территории. К сожалению, дошло до того, что жители стали рисовать непотребные вещи на воротах крепости, которые мы не можем никак удалить. Кирпичи и кладка сделаны таким образом, что со временем они и так разрушаются. Если мы начнем еще что-то стирать, то можем ускорить разрушение конструкции», - сказала директор краеведческого музея города Великие Луки» Наталья Каменская.

В этом году на территории крепости, отметила она, было проведено порядка шести субботников с привлечением волонтеров. Было вывезено 6 машин с мусором, ветками, листвой и сухостоем. Сейчас начинается сезон покоса травы. Однако, если дорогостоящие таблички, урны и дорожки будут сломаны, то все денежные средства придется потратить на их замену, а не на поддержание крепости в надлежащем виде, заметила директор музея.

«Уважаемые жители и гости города, дети и взрослые! Берегите сердце древнего города Великие Луки, старайтесь сохранить его. Сотрудники музея делают все возможное, чтобы крепость становилась чище и красивее. Но без участия горожан мы не сможем достичь этого результата. Пожалуйста, давайте беречь, любить и развивать этот уникальный исторический объект, нашу гордость – Великолукскую земляную крепость!» - призвала Наталья Каменская.