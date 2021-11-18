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Вандалы испортили новую детскую площадку на улице Звездной в Пскове

18.11.2021 16:50|ПсковКомментариев: 0

Во дворе дома №18 на улице Звездной в Пскове неизвестные испортили новый детский игровой комплекс. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Установку детской площадки завершили всего полтора месяца назад - 30 сентября. А сегодня, 18 ноября, выявили повреждение одной из пластиковых горок.

По данному факту управление городского хозяйства администрации города Пскова намерено подать заявление в полицию. Также планируется заключить контракт на замену поврежденного элемента, так как ликвидация последствий вандализма гарантийным случаем не является. На период, пока не появится новый элемент, испорченная горка будет закрыта.

«Замена элемента детской площадки – это существенные затраты для городского бюджета. Эти деньги мы могли бы направить на покупку чего-то нового и полезного. Досадно, что люди не ценят и не берегут то, что создается в нашем городе», - подчеркнула заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Татьяна Алексеева.

Напомним, что установка детской площадки проводилась в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за счет средств городского бюджета на 2021 год. Заказчиком работ выступало управление городского хозяйства  администрации города Пскова, подрядной организацией – ООО «СпецТрансСервис».

Теги: #вандализм #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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