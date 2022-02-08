Происшествия

Вандалы разбили елочные украшения в Финском парке в Пскове

Вандалы разбили елочные украшения в Финском парке в Пскове. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в Instagram.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

«Снова во Пскове вопиющий случай вандализма!.. Разбиты все елочные украшения на катке в Финском парке. В связи с непогодой каток временно не работает, и преступники (иначе не назовешь) воспользовались ситуацией», - отметил он.

Администрация города Пскова уже направила заявление в полицию.

«Насколько нужно не любить свой город, не уважать труд других людей, не ценить то, что делается ради блага всех псковичей, чтобы творить такое?! Слов нет», - резюмировал Борис Елкин.