Звонки о минировании объектов в Псковской области поступали с Украины — УМВД

Звонки о минировании объектов в Псковской области поступали с территории Украины. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на сессии регионального парламента 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов поинтересовался, найдены ли причастные к совершению звонков о минировании в регионе. «По результатам проверок возбуждено уголовное дело. Нам стало известно, что звонки о минировании объектов пришли с территории Украины», - ответил Алексей Овсянников.
Дмитрий Михайлов также спросил, начнут ли работать на территории области медицинские вытрезвители. «Это, наверное, мне у вас (представителей власти - ред.) надо спросить, когда это ресурсное обеспечение начнет работать - и законодательное, и административное», - сказал Алексей Овсянников.