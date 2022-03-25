Информация о минировании ГКЦ в Пскове не подтвердилась

Информация о минировании городского культурного центра в Пскове не подтвердилась, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Сотрудники ДПС УГИБДД УМВД обошли здание и провели беседу с охранником.
Кроме того, как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, из здания Псковской городской Думы на улице Некрасова, 14 также эвакуировали сотрудников в связи с сообщением о минировании.
Сообщения о минировании получили также в школах, детских садах и других организациях с массовым пребыванием людей. В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий по проверке поступившей информации. Каждое сообщение отрабатывается в соответствии с установленным порядком, проводится проверка зданий, эвакуация людей. Пока ни одна информация не подтвердилась.
Правоохранительные органы просят граждан сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем.