Общество

Информация о минировании ГКЦ в Пскове не подтвердилась

Информация о минировании городского культурного центра в Пскове не подтвердилась, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сотрудники ДПС УГИБДД УМВД обошли здание и провели беседу с охранником.

Кроме того, как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, из здания Псковской городской Думы на улице Некрасова, 14 также эвакуировали сотрудников в связи с сообщением о минировании.

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