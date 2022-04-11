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Подростки сломали новое крепление для расписания автобусов на остановке в Печорах

12.04.2022 13:26|ПсковКомментариев: 0

Подростки сломали крепление для расписания городских маршрутов на автобусной остановке в городе Печоры спустя несколько часов после его установки. Инцидент произошел 11 апреля на остановке «Школа №3». Об этом сообщили в печорском филиале государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс». 

«Мы установили новое крепление для расписания взамен разломанного. Не прошло и нескольких часов, как оборудование было приведено в негодность», - приводит сообщение «Печорская правда». 

Действия подростков попали на видео. На данный момент ведется поиск виновных.  

Теги: #вандализм #печорский район #остановка
Источник: Псковская Лента Новостей
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