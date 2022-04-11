Происшествия

Подростки сломали новое крепление для расписания автобусов на остановке в Печорах

Подростки сломали крепление для расписания городских маршрутов на автобусной остановке в городе Печоры спустя несколько часов после его установки. Инцидент произошел 11 апреля на остановке «Школа №3». Об этом сообщили в печорском филиале государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс».

«Мы установили новое крепление для расписания взамен разломанного. Не прошло и нескольких часов, как оборудование было приведено в негодность», - приводит сообщение «Печорская правда».

Действия подростков попали на видео. На данный момент ведется поиск виновных.