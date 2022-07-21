Происшествия

Неизвестные сожгли беседку в «Парке без границ» в Великих Луках

Неизвестные сожгли одну из беседок в «Парке без границ» в Великих Луках в ночь с 21 на 22 июля. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем телеграм-канале.

Фото: Николай Козловский / Телеграм

«Утро пятницы начинается с плохих новостей. К сожалению, не все ценят городское имущество. А ведь это место отдыха мы благоустраивали не один год. Многие приезжают сюда семьями, отдыхают, гуляют, устраивают пикники. Именно для этого и был обустроен парк, который теперь лишился комфортной беседки», – сказал Николай Козловский.

Администрация города и правоохранительные органы будут выяснять обстоятельства случившегося и искать виновных.