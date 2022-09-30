Мертвого телёнка выбросили в кусты в бежаницкой деревне. ФОТО

Мертвого телёнка выбросили в кусты в одной из деревень Бежаницкого района. Об этом в группе «Подслушано в Бежаницах» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил подписчик.
Фото: «Подслушано в Бежаницах» / «ВКонтакте»
«Подскажите, стоит ли куда-нибудь обратиться? Гуляя с детьми в своей деревне, увидели мёртвого телёнка. Кто-то даже не удосужился похоронить, а просто привез и выбросил в кусты», - рассказал автор снимка.
Ранее сообщалось, что в Дендропарке города Пскова заметили лису.
Позже стало известно о планах поймать животное и отправить в заповедник.