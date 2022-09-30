Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
магнит на электросчетчике
изменения в комитете по ЖКХ
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Топ клиник Пскова
Защита от мошенников
Показания счетчиков на даче
Господин Рейтингомер
Кибербуллинг и дети
чем занять непоседу?
Электронная транспортная накладная
Формула счастливой семьи
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
женскицй акцент я русская
 
 
 
ещё Происшествия 30.09.2022 14:130 Пскович потерял зрение после драки с собутыльником 02.10.2022 19:430 Мертвого телёнка выбросили в кусты в бежаницкой деревне. ФОТО 02.10.2022 14:400 Полиция продолжает искать псковича с татуировкой «За ВДВ» на руке 02.10.2022 13:000 Пскович украл из магазина кондитерские изделия 02.10.2022 11:400 Две противотанковые мины обнаружили в Палкинском районе 02.10.2022 10:400 Лесовоз горел в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 29.09.2022 07:350 Россияне стали срочно продавать квартиры со скидками в 30-40% 29.09.2022 16:410 Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области 29.09.2022 09:050 Кого мобилизуют в приоритетном порядке, рассказали эксперты 30.09.2022 15:540 Еще двое военнослужащих 76-й дивизии ВДВ удостоены звезд Героев России посмертно 30.09.2022 13:461 Анна Кузыченко покинула пост главы управления образования администрации Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Мертвого телёнка выбросили в кусты в бежаницкой деревне. ФОТО

02.10.2022 19:43|ПсковКомментариев: 0

Мертвого телёнка выбросили в кусты в одной из деревень Бежаницкого района. Об этом в группе «Подслушано в Бежаницах» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил подписчик. 

Фото: «Подслушано в Бежаницах» / «ВКонтакте» 

«Подскажите, стоит ли куда-нибудь обратиться? Гуляя с детьми в своей деревне, увидели мёртвого телёнка. Кто-то даже не удосужился похоронить, а просто привез и выбросил в кусты», - рассказал автор снимка. 

Ранее сообщалось, что в Дендропарке города Пскова заметили лису. 

Позже стало известно о планах поймать животное и отправить в заповедник. 

Теги: #Бежаницкий район #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации?
В опросе приняло участие 267 человек
02.10.2022, 20:250 «Скромный Млечный Путь» снял на видео житель Пскова 02.10.2022, 20:040 Число уголовных дел за уклонение от армии в РФ с весны вышло на максимум за 10 лет 02.10.2022, 19:430 Мертвого телёнка выбросили в кусты в бежаницкой деревне. ФОТО 02.10.2022, 19:220 Псковский драмтеатр будет перечислять деньги со спектаклей десантникам 76-ой дивизии
02.10.2022, 19:000 Псковские кикбоксеры завоевали 10 медалей на Всероссийских соревнованиях 02.10.2022, 18:370 Теракт предотвратили в Кабардино-Балкарии 02.10.2022, 18:150 Нелетных аистов из Смоленской области привезли в Гдовский район 02.10.2022, 17:513 Псковичам советуют пользоваться крышками при готовке в целях экономии
02.10.2022, 17:300 Футбольный клуб «Псков» обыграл «Карелию» в первом матче Кубка СЗФО 02.10.2022, 17:070 Переходный период для интеграции новых регионов в состав РФ продлится до 2026 года 02.10.2022, 16:480 Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей 02.10.2022, 16:290 «Никому сахар по 59 рублей не нужен?»: псковичи подшучивают над весенним ажиотажем
02.10.2022, 16:090 Новая рабочая неделя в Псковской области начнется с сильных дождей 02.10.2022, 15:590 Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 02.10.2022, 15:390 Жертвой коронавируса в Псковской области стал еще один человек 02.10.2022, 15:200 Ведьмин круг обнаружили в псковском лесу. ФОТО
02.10.2022, 15:000 Путеводитель по пушкинским местам Пскова представили в городской библиотеке 02.10.2022, 14:400 Полиция продолжает искать псковича с татуировкой «За ВДВ» на руке 02.10.2022, 14:200 Михаил Ведерников поблагодарил работников среднего профессионального образования за чуткость и труд 02.10.2022, 14:000 Сближающийся с Землей астероид обнаружили российские обсерватории
02.10.2022, 13:490 В кругу родных: первые встречи проекта «Формула семьи» прошли в Пскове 02.10.2022, 13:400 Водитель не справился с управлением и опрокинул автомобиль в Плюссе 02.10.2022, 13:200 Дожди и до 10°C прогнозируют в Псковской области 3 октября 02.10.2022, 13:090 Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России новых субъектов
02.10.2022, 13:010 Церемония прощания с Борисом Моисеевым проходит в Москве 02.10.2022, 13:000 Пскович украл из магазина кондитерские изделия 02.10.2022, 12:400 Число погибших в ходе беспорядков после футбольного матча в Индонезии выросло до 174 02.10.2022, 12:200 Проект о цифровой гигиене детей и подростков запустили в России
02.10.2022, 12:111 Два автомобиля столкнулись на круговом перекрестке в Пскове 02.10.2022, 11:400 Две противотанковые мины обнаружили в Палкинском районе 02.10.2022, 11:200 Несколько автомобилей вылетели с трассы на Кубке России по ралли в Пушкинских Горах. ФОТО 02.10.2022, 11:000 Что нужно знать мобилизованным про кредитные каникулы, рассказали эксперты
02.10.2022, 10:400 Лесовоз горел в Великих Луках 02.10.2022, 10:210 Въезды к некоторым жилым домам перекроют на улице Ипподромной в Пскове 02.10.2022, 10:000 Эксперт объяснил, вырастут ли цены на гречку и рис в этом году 02.10.2022, 09:400 Великолукский боец ММА Руслан Шамилов сразился за титул чемпиона мира в среднем весе
02.10.2022, 09:200 Элементы декора украсили фасады Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря 02.10.2022, 09:000 Международный день социального педагога отмечают сегодня 01.10.2022, 22:300 Великолучане поучаствуют в открытом турнире по ММА в Смоленске 01.10.2022, 22:201 Lada и BMW разбились на улице Льва Толстого в Пскове
01.10.2022, 22:100 Более 10 медалей привезли псковские фехтовальщики из Смоленска 01.10.2022, 22:000 Эксперты объяснили, будут ли мобилизованные освобождены от уплаты налогов 01.10.2022, 21:400 Мы гордимся трудовыми подвигами старших поколений великолучан – Николай Козловский 01.10.2022, 21:115 В РПЦ назвали отношения с католической церковью «замороженными»
01.10.2022, 20:560 Студенты коммерческих вузов с госакредитацией получат отсрочку от мобилизации 01.10.2022, 20:370 Более 40% псковичей отложили работу, чтобы посмотреть речь президента – опрос 01.10.2022, 20:163 Минтранс разъяснил порядок доставки грузов фурами из ЕС после 10 октября 01.10.2022, 20:010 Кабачковую икру заготовили в Псково-Печерском монастыре. ФОТО
01.10.2022, 19:471 Правительство РФ закрыло въезд для перевозчиков грузов из стран, которые ввели санкции 01.10.2022, 19:330 Три новые мастерские открылись в Псковском агротехническом колледже 01.10.2022, 19:112 Интерактив: Печорский район закрыли для посторонних 01.10.2022, 18:410 Более 200 кикбоксеров приехали в Псков на всероссийские соревнования
01.10.2022, 18:180 Елена Бибикова: Мы признательны представителям старшего поколения за труд во благо страны 01.10.2022, 17:552 Тонометр внутриглазного давления поступил в Новосокольническую межрайонную больницу 01.10.2022, 17:210 Врач дала рекомендации пожилым россиянам по употреблению молока 01.10.2022, 17:010 Вылет самолета Москва - Псков задерживается из-за сильного тумана
01.10.2022, 16:410 До +15 градусов и небольшой дождь прогнозируют псковские синоптики 2 октября 01.10.2022, 16:230 Выставка «История мундира» открылась в музее Софьи Ковалевской под Великими Луками 01.10.2022, 15:530 Будут ли призывать женщин в рамках частичной мобилизации, рассказал Сергей Шойгу 01.10.2022, 15:330 Информация о смерти женщины на пункте пропуска «Куничина Гора» оказалась фейком
01.10.2022, 15:231 Новый ФОКОТ открыли в Псковском районе 01.10.2022, 15:052 Алла Пугачева выставила на продажу особняк за миллиард рублей 01.10.2022, 14:430 Ярмарка в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.10.2022, 14:250 Еще одной категории россиян попросили дать отсрочку от частичной мобилизации
01.10.2022, 14:090 Шедевры мирового балета представят на псковской сцене 01.10.2022, 13:440 Движение псковских автомобилистов ограничили из-за осенней ярмарки 01.10.2022, 13:263 В Пскове появился новый тротуарный пылесос 01.10.2022, 13:000 Финальный этап кубка России по ралли стартует в Пушкинских Горах
01.10.2022, 12:420 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2022» проходит в Пскове. ФОТО 01.10.2022, 12:250 Гала-концерт «Орган при свечах» состоится в Печорах сегодня 01.10.2022, 12:050 В России продлили меры поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку 01.10.2022, 11:460 Причиной двух пожаров за сутки стали неисправные печи в Псковской области
01.10.2022, 11:230 Председатель облсовпрофа поздравил псковичей с Днем людей «серебряного» возраста 01.10.2022, 11:000 Сбербанк подарит 3000 рублей за открытие бизнеса онлайн до 30 ноября 01.10.2022, 10:550 Песков: Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией 01.10.2022, 10:330 Адвективный туман накрыл Псков
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru