Происшествия

400 дел по факту ложных сообщений об актах терроризма возбудили в Псковской области за год

400 дел по факту заведомо ложных сообщений об актах терроризма возбудили в Псковской области за год. Об этом сообщил прокурор области Иван Грибов в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Объективно мы видим рост по двум видам: первое – сообщение о ложном терроризме, а также преступления в сфере мошенничества с использованием телефонов», - отметил Иван Грибов. По словам прокурора, все звонки поступают из-за пределов РФ, что создает сложности.

Для предотвращения телефонного мошенничества проводятся профилактические беседы с людьми пожилого возраста, участковые объясняют им, что нельзя вести переговоры по банковским вопросам по телефону, «но каждый день приходят сводки». Подобные преступления раскрываются в том случае, если лицо, совершившее преступление, находится в России.