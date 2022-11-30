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Иван Грибов: Прокуратура смогла доказать, что жестокое обращение с животными уголовно наказуемо

01.12.2022 14:03|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура смогла доказать, что жестокое обращение с животными - это уголовно наказуемое деяние. Об этом заявил прокурор Псковской области Иван Грибов в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы ввели в практику возбуждения уголовных дел по живодерам. Раньше такой практики не было, считалось, что такие преступления не подлежат уголовной ответственности, если только деяние не совершалось на глазах малолетних детей. Сейчас уже есть и приговоры, формируется правоприменительная практика», - прокомментировал прокурор области.

Необходимо сообщать в правоохранительные органы о фактах жестокого обращения с животными, чтобы привлекать недобросовестных граждан к ответственности, призвал Иван Грибов.

Он добавил, что есть и обратная сторона в вопросе с животными: «Мы получаем кучу жалоб, когда брошенные собаки кусают людей, и нам тоже приходиться этим заниматься».

Пресс-портрет
Грибов Иван Владимирович Прокурор Псковской области
Теги: #Псковская область #живодерство
Источник: Псковская Лента Новостей
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