Иван Грибов: Прокуратура смогла доказать, что жестокое обращение с животными уголовно наказуемо

Прокуратура смогла доказать, что жестокое обращение с животными - это уголовно наказуемое деяние. Об этом заявил прокурор Псковской области Иван Грибов в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Необходимо сообщать в правоохранительные органы о фактах жестокого обращения с животными, чтобы привлекать недобросовестных граждан к ответственности, призвал Иван Грибов.
Он добавил, что есть и обратная сторона в вопросе с животными: «Мы получаем кучу жалоб, когда брошенные собаки кусают людей, и нам тоже приходиться этим заниматься».