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Около миллиона рублей похитили мошенники у псковичей за два дня

08.12.2022 11:10|ПсковКомментариев: 0

Около миллиона рублей похитили мошенники у псковичей за два дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нескольким жителям Пскова, Невеля и Пустошки 6 и 7 декабря позвонили неизвестные лица. Они представились банковскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили собеседникам, что якобы во избежание попыток несанкционированного списания денежных средств с их банковских счетов или оформления кредитов необходимо незамедлительно перечислить сбережения на «безопасные счета».

Одной пожилой женщине они сказали, что ее родственнице будто бы грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП. Поэтому ей срочно нужна финансовая поддержка.

Потерпевшие обратились в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. Проводится расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Теги: #мошенники #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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