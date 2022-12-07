Происшествия

Около миллиона рублей похитили мошенники у псковичей за два дня

Около миллиона рублей похитили мошенники у псковичей за два дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нескольким жителям Пскова, Невеля и Пустошки 6 и 7 декабря позвонили неизвестные лица. Они представились банковскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили собеседникам, что якобы во избежание попыток несанкционированного списания денежных средств с их банковских счетов или оформления кредитов необходимо незамедлительно перечислить сбережения на «безопасные счета».

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Одной пожилой женщине они сказали, что ее родственнице будто бы грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП. Поэтому ей срочно нужна финансовая поддержка.

Потерпевшие обратились в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. Проводится расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются.