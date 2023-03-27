Происшествия

«Вода в подвале под пол»: река Пскова затопила частные дома в Любятово

Река Пскова в результате весеннего половодья затопила частные дома в Любятово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил местный житель и прислал видео в редакцию.

«Сейчас вот так в Любятово, на Любятовской набережной. И так каждый год. С каждым годом всё чаще и чаще. Бывает два раза в год. Когда дом строили, не было здесь такого. Лодки парковали. Все нормально было, ничего не затапливало. Так и живем. Вода в подвале под пол. Баня под водой», - рассказал автор видео.

Результаты затопления сняты 26 марта. Отмечается, что сейчас вода поднялась еще на 15 сантиметров.

Ранее сообщалось, что Финский парк и парк Строителей затопило в центре Пскова в результате весеннего паводка.