Происшествия

Движение по дороге Сольцы - Дно перекрыли из-за паводка

Движение по дороге Сольцы - Дно перекрыто в результате паводка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Новгородской области.

Перелив воды произошел через дорогу Сольцы - Дно в населенном пункте Горки Солецкого округа. «Новгородавтодор» принял решение о перекрытии движения. Объезд будет осуществляться по трассе Сольцы - Псков.

«В связи с подтоплением автомобильной дороги Солцы - Горки - граница области, на км 24+300, в районе водопропускной трубы через реку Опочинка, с 25 марта прекращено движение по указанному участку на срок до полного устранения последствий подтопления с целью обеспечения бесперебойного и безопасного проезда», - говорится в сообщении «Новгородавтодора».

Маршрут объезда: деревня Горки, улица Смирнова (Солецкий муниципальный округ, Новгородская область) - Лукомо (Дновский район, Псковская область) - деревня Костыжицы (Дновский район, Псковская область) - Р-56 - Сольцы (Новгородская область) - деревня Горки, улица Смирнова (Солецкий муниципальный округ, Новгородская область) и обратно.