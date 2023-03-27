Происшествия

Всепсковский потоп: как четыре района области ушли под воду

Последние месяцы принесли псковичам много сюрпризов. И далеко не всегда — приятных. Обильные снегопады с первых же дней зимы обернулись проблемой очистки дорог в городах и селах (а также между ними). Прощальным подарком от зимы «повышенной снежности» стало невероятно обильное весеннее половодье. В Псковской области пять районов в эти дни практически оказались под водой.

Фото: Александр Рябинин

И пока одни псковичи выкачивают сотни литров воды из подвалов, другим приходится подыскивать съемное жилье, где удастся переждать неблагополучный период. О проблемах жителей региона, выживающих в условиях стихийного бедствия, — материал «МК в Пскове». Подробности здесь>>>