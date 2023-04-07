Пал травы ликвидируют вблизи деревни Тупицы в Псковской области

Пал травы ликвидируют сотрудники МЧС вблизи деревни Тупицы Псковского района сегодня, 9 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец.
Добавим, накануне пожарные активно тушили палы травы вокруг деревни Неелово Псковского района. Машина и несколько человек личного состава с шанцевым инструментом предотвращали подход огня к дачному посёлку.
Ранее сообщалось, что трава горит на поле на дальнем Запсковье.
До этого пал травы зафиксировали в Палкинском районе.
Напомним, с 10 апреля в Псковской области установят пожароопасный сезон.