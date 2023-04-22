Происшествия

После падения из окна 2-летнего ребенка под Псковом забрали родители

После падения из окна 2-летнего ребенка в деревне Борисовичи Псковского района вечером 23 апреля забрали родители. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

«Около 20:27 поступило сообщение о падении ребенка из окна третьего этажа на козырек первого этажа в деревне Борисовичи Псковского района. По прибытию в 20:32 было установлено, что ребенок был забран родителями», - сообщили в МЧС.

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение Детской областной клинической больницы.

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Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по данному факту.