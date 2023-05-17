Происшествия

Вандалы сломали качель и украли волейбольную сетку на площадке ТОСа в Острове

Вандалы сломали качель и украли волейбольную сетку на площадке ТОСа в Острове. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Яна Козырева / «ВКонтакте»

«Возмущению нет предела! Не успели мы создать в Лапинках площадку для детей, нашлись те, кто все опять испортил. Наша площадка была создана силами жителей нашего района, ТОСом "Шаг в будущее". Своими силами мы участвуем в различных конкурсах и прилагаем свои силы, и даже свои средства, чтобы наша часть города развивалась. Мы, конечно, все будем исправлять, ведь мы стараемся для своих детей», - написала местная жительница.

Неизвестные украли волейбольную сетку и сломали качель-балансир в минувшие выходные.

Ранее сообщалось, что вандалы снова разгромили туалет в парке Строителей в Пскове.