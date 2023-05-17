Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
кто придет работать в больницы региона?
Счастливое материнство
розыгрыш билетов на концерт «КняZz»
Топ учебных заведений
Женский стендап в Пскове
«Опальное» время
«Истфакт» Два капитана
Труд без рисков
построй дом своей мечты
Оазис здоровья под Псковом
девять лет за подснежники
 
 
 
ещё Происшествия 17.05.2023 11:060 В Псковской области двух участников организованной группы осудили за похищение бизнесмена 17.05.2023 22:180 Великолучане лишились документов из-за пожара в результате спецоперации в Киргизии 17.05.2023 18:410 Пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме в Пскове 17.05.2023 17:342 Безработный житель Пыталово может сесть в тюрьму за кражу продуктов 17.05.2023 17:230 Вандалы сломали качель и украли волейбольную сетку на площадке ТОСа в Острове 17.05.2023 16:530 В Пскове женщина отказалась от покупки шоколада и обманом получила лишние деньги
 
 
 
Самое популярное 14.05.2023 11:016 Причину массовых ночных возгораний в домах Пскова назвали в МЧС 11.05.2023 18:310 Эстония рассматривает вопрос о закрытии погранперехода на границе с Псковской областью 15.05.2023 22:256 Псковский губернатор о вандалах: Сделаем всё, чтобы найти их 11.05.2023 08:575 Наталья Плявинская покидает пост директора Фонда инвестиционного развития Псковской области 12.05.2023 11:013 Семья за 83 рубля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Вандалы сломали качель и украли волейбольную сетку на площадке ТОСа в Острове

17.05.2023 17:23|ПсковКомментариев: 0

Вандалы сломали качель и украли волейбольную сетку на площадке ТОСа в Острове. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Яна Козырева / «ВКонтакте»

«Возмущению нет предела! Не успели мы создать в Лапинках площадку для детей, нашлись те, кто все опять испортил. Наша площадка была создана силами жителей нашего района, ТОСом "Шаг в будущее". Своими силами мы участвуем в различных конкурсах и прилагаем свои силы, и даже свои средства, чтобы наша часть города развивалась. Мы, конечно, все будем исправлять, ведь мы стараемся для своих детей», - написала местная жительница.

Неизвестные украли волейбольную сетку и сломали качель-балансир в минувшие выходные. 

Ранее сообщалось, что вандалы снова разгромили туалет в парке Строителей в Пскове.

Теги: #остров #вандализм
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег планируете потратить на отпуск летом?
В опросе приняло участие 102 человека
Сюжет: Без культуры в голове: факты вандализма в Псковской области Вандалы сломали качель и украли волейбольную сетку на площадке ТОСа в Острове Псковский губернатор о вандалах: Сделаем всё, чтобы найти их Следственно-оперативная группа выехала к разрушенному вандалами туалету в Пскове Вандалы снова разгромили туалет в псковском парке Строителей. ФОТО Вандалы вырвали «с корнями» скамью в парке 300-летия прокуратуры в Пскове Вандалы разгромили туалет в псковском парке Строителей. ФОТО «Пусть вам будет стыдно»: вандалы сломали качели в Острове Фотофакт: Ребенок крушит детскую площадку на Завеличье Звезду Красной армии на памятнике в Локнянском районе залили монтажной пеной Вандалы ногами разбили стенды в Великих Луках Вандалы повредили информационное табло на улице Инженерной в Пскове Непризнанные и беспощадные Разломавших сцену вандалов удалось установить в Порховском районе «Ураган человеческой невоспитанности» снёс скамейки и урны в Опочке Вандалы сломали качели в Кунье Вандалы «порезвились» на стадионе в Дно Вандалы сломали качели на улице Красноармейской в Пскове Вандалы разгромили выставку археологов в Пскове. ФОТО Вандалы с нашего двора Вандалы облили автомобиль краской в псковской деревне Борисовичи. ФОТО Интерактив: Десятки пластиковых кресел сломали вандалы на стадионе «Локомотив» в Пскове Вандалы разгромили скамейки у рыбопитомника в Великих Луках Вандалы «порезвились» ночью в островском Парке Победы Вандалы разломали щиток с расписанием автобусов в Острове Вандалы выламывают общественные урны в Дедовичах Под влиянием внезапного приступа агрессии пскович разбил окно в Родине. ВИДЕО Вандалы разнесли в щепки фигуры уличных шахмат в Себеже. ВИДЕО Вандалы полностью уничтожили общественный туалет в парке Строителей в Пскове В Пскове сломали перила лестницы, ведущей на стену Окольного города. ФОТО Вандалы разгромили детский игровой домик в Печорах Звезду и мужской половой орган нарисовали дети на чужом автомобиле в Пскове Неизвестные сожгли беседку в «Парке без границ» в Великих Луках Вандалы сломали забор в островском спортивно-оздоровительном центре «Юность» Вандалы повредили указатель на железнодорожной станции Дедовичи Неизвестные выкопали ивы и туи у обелиска Славы в Великих Луках Следователи проводят проверку по факту повреждения памятника в Острове Психически нездоровый вандал расколол мемориальные плиты в Острове В псковском парке Строителей вандалы выломали дверь в общественный туалет Вандалы разрисовали окрашенную стену на набережной реки Великой в Пскове Ирина Голубева назвала вандализм социальной проблемой Признание в любви испортило отреставрированный склон Снетогорского монастыря Вандалы разгромили детскую площадку в Черехе Бескультурье в голове Инсталляцию «Псков - любовь» после ремонта перенесут к аэропорту Вандалы повредили солнечные часы у Мирожского монастыря в Пскове Инсталляцию «Псков — любовь» испортили вандалы Вандалы разбили стекла автобазы «Псковских теплосетей» Вандалы расписали башню и часть крепостной стены в Пскове Вандалы повредили саженцы деревьев на Четырех углах в Пскове. ФОТО Подростки сломали новое крепление для расписания автобусов на остановке в Печорах В центре Пыталово неизвестные повредили новую беседку Фотофакт: Вандалы разломали инсталляцию, посвященную бойцам 6-й роты в Пскове Разбившему окна в псковской школе подростку грозит штраф Директор псковской школы прокомментировала инцидент с разбитыми окнами Крышу дома на улице Вокзальной в Пскове обновили к весне Неизвестные разбили камнями 13 окон и входную дверь в псковской школе Вандалы повредили детский игровой комплекс на улице Звездной в Пскове Вандалы подожгли мусорный контейнер у ТЦ в Пскове. ВИДЕО Вандалы повредили экспонаты выставки «Пушкин от А до Я» в Пскове Губернатор о вандализме в Финском парке: Все причастные дождутся своей «минуты славы» Вандалы разбили елочные украшения в Финском парке в Пскове Акт вандализма произошел в Аллее Героев в Великих Луках Фигуру оленя испортили жители города Дно Вандалов подозревают в порче новогодней инсталляции в Великих Луках В Псковской области участились случаи вандализма Великолучанин справил нужду у ювелирного магазина и разбил окно. ВИДЕО Вандалы испортили новогоднюю инсталляцию в Печорах Действия вандалов в великолукском парке попали на видео Вандалы разбили фигурку гнома в центре Пскова Вандалы сняли гирлянды с новогодней ели в Локне и разбили игрушки Вандалы покусились на фигурку гнома в центре Пскова Вандалы разломали выставочный баннер у кампуса ПсковГУ Вандалы испортили новую детскую площадку на улице Звездной в Пскове Губернатору пожаловались на очередной факт вандализма в Пскове Опубликовано видео с признанием псковичей в вандализме в Финском парке Разгромивших Финский парк псковичей привлекут к ответственности Полиция задержала хулиганов, разгромивших Финский парк в Пскове Фотофакт: В Финском парке Пскова устранили последствия ночного хулиганства Подозреваемого в краже туй с кладбища в Острове устанавливает полиция «Стыд и позор!»: губернатор прокомментировал акт вандализма в Пскове и анонсировал установку камер Полиция ищет виновников погрома в Финском парке Пскова Вандалы разгромили Финский парк в Пскове. ФОТО Вандалы разрушили контейнерную площадку в Пскове Факт вандализма отмечен на великолукском кладбище Более 15 могил осквернили на кладбище в Невеле Фотофакт: Выставку «Псков в кино» демонтировали на набережной реки Великой Вандалы повредили выставку «Псков в кино» Полиция задержала вандала в великолукском парке Вандалы разрисовали крепость в Великих Луках Волна вандализма докатилась до великолукского пляжа Вандалы повредили памятник воздухоплаванию в Великих Луках Валерий Тюменцев назвал способ застраховать городские объекты от вандализма «Горько и обидно»: военный памятник осквернили в Великих Луках Фотофакт: Вандалы в Корытовском лесопарке В Великих Луках восстановили поврежденный вандалами памятник Неизвестному солдату Вандалы расписали старинные ворота Великолукской крепости «Единая Россия» поможет восстановить памятник Неизвестному солдату в Великих Луках Памятник Неизвестному солдату в Великих Луках пострадал от огня из-за вандалов Александр Котов призвал бороться с вандализмом Вандалы продолжают ломать памятник солдатам Первой мировой войны в Пскове Интерактив: Варвары в городе Па факту вандализма на кладбище в Подборовье проводится проверка Вандалы разгромили кладбище в Псковском районе Вандалы изуродовали «Лица героев» в Пскове Армен Мнацаканян: Найти вандалов - дело чести для полиции и неравнодушных граждан Следователи проверят информацию об осквернении памятника героям 6-ой роты в Острове Фотофакт: Снова вандализм на набережной в Пскове Вандалы снова повредили изоляцию теплосетей в Пскове Вандалы осквернили советский танк Т-34 под Нарвой Инвестор - вандалам в Великих Луках: Жаль, что вы пришли с топором в парк Сети теплоснабжения в Пскове пострадали от рук вандалов Вандалы разрушили статую Деда Мороза в великолукском дворе
17.05.2023, 22:180 Великолучане лишились документов из-за пожара в результате спецоперации в Киргизии 17.05.2023, 22:000 Сотрудница псковского СИЗО выиграла турнир на Кубок дракона по джиу-джитсу 17.05.2023, 21:400 Диетолог предупредила о риске набрать лишний вес из-за неправильного завтрака 17.05.2023, 21:200 Подведены итоги пяти круглых столов фестиваля «Псковское вече»
17.05.2023, 21:040 Порховский район ждут «Культурные выходные» 17.05.2023, 21:001 Высокопатогенный грипп птиц приближается к Псковской области 17.05.2023, 21:000 Порядок действий в случае утраты ружья напомнили псковичам 17.05.2023, 20:400 Пять новых контейнеров для сбора ТКО поставили в Невеле
17.05.2023, 20:250 Ученики псковской спецшколы побывали на «Пушкинском уроке» 17.05.2023, 20:200 Специалисты посоветовали россиянам искать на себе клещей каждые 15 минут 17.05.2023, 20:110 Детский фонд провёл ежегодный футбольный турнир «Маленькие сердца» 17.05.2023, 20:070 Итоговый показ по классическому танцу прошёл в Псковском колледже искусств
17.05.2023, 20:001 В Псковской области ищут «Нужных людей» среди представителей старшего поколения 17.05.2023, 19:560 Брейк-данс станцевали воспитанники хип-хоп центра в кабинете главы Пскова. ВИДЕО 17.05.2023, 19:420 Выставку «Трапеция» организует движение «ПсковАРТ» 17.05.2023, 19:400 Кубок Победы по шахматам разыграли в Псковской области
17.05.2023, 19:220 Движение транспорта ограничили на проезде между двумя домами на улице Рокоссовского в Пскове 17.05.2023, 19:200 Россияне стали чаще приобретать недвижимость в странах Европы 17.05.2023, 19:120 Андрей Турчак: Рабочая группа по вопросам СВО направила четвёртый доклад президенту 17.05.2023, 19:000 Псковичам напомнили, какие меры поддержки оказывают в беззаявительном порядке
17.05.2023, 18:531 Вклад молодых ученых в разработку проблем спорта обсудили в Великих Луках 17.05.2023, 18:450 Жители Псковской области могут поступить на военную службу через портал «Госуслуги» 17.05.2023, 18:410 Пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме в Пскове 17.05.2023, 18:340 Продажу алкогольной продукции запретят в Псковском районе в дни последних звонков
17.05.2023, 18:270 В России рост зарплат в реальном выражении составил около 3% 17.05.2023, 18:200 Почти 20 тысяч цветов украсят Великие Луки 17.05.2023, 18:150 Субботник провели на острове имени Залита в Псковском районе 17.05.2023, 18:000 Образцы тканей обнаружили в волостном протоколе сотрудники псковского архива
17.05.2023, 17:590 Железнодорожный переезд отремонтируют на участке Псков – Полковая 17.05.2023, 17:550 Новый раздел стал доступен псковичам в личном кабинете налогоплательщика 17.05.2023, 17:510 Первый этап проекта «Семья России» стартовал в Псковской области 17.05.2023, 17:510 За рынок и двор
17.05.2023, 17:470 Борис Елкин призвал горожан пока не водить детей на новую площадку в центре Пскова 17.05.2023, 17:421 Модель из Сочи лишилась возможности закрывать глаза из-за пластической операции 17.05.2023, 17:420 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки» устроили скоростные заезды 17.05.2023, 17:390 Интеллектуальную дуэль провели курсанты в Пскове 
17.05.2023, 17:342 Безработный житель Пыталово может сесть в тюрьму за кражу продуктов 17.05.2023, 17:310 Псковский театр драмы поделился кадрами с репетиции премьеры «Говорит Москва» 17.05.2023, 17:260 За неделю с территории двух псковских СНТ вывезли более 120 кубометров отходов 17.05.2023, 17:230 Вандалы сломали качель и украли волейбольную сетку на площадке ТОСа в Острове
17.05.2023, 17:180 Госдума приняла поправку о проведении выборов при военном положении 17.05.2023, 17:121 Ажиотажа на отдых в Грузии в Псковской области пока нет — Светлана Баранова 17.05.2023, 17:030 Скорость движения ограничат на участке трассы Петербург – Псков 18 мая 17.05.2023, 16:561 Суд отказался передавать фонари на Завеличье на содержание местным жителям
17.05.2023, 16:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 мая 17.05.2023, 16:530 В Пскове женщина отказалась от покупки шоколада и обманом получила лишние деньги 17.05.2023, 16:480 «Дневной дозор»: Нужно ли избавиться от старых гаражей и сараев в Пскове? 17.05.2023, 16:480 Пять домов для детей-сирот в Пскове планируют сдать в эксплуатацию в июле
17.05.2023, 16:450 Фотофакт: Щук «несъедобного размера» выловил рыбак из реки Псковы 17.05.2023, 16:390 Эксперт о росте цен на отдых: Зарплаты псковичей никак не поспевают 17.05.2023, 16:340 Количество заболеваний коронавирусом в Псковской области упало на 33% 17.05.2023, 16:320 Депутат ЛДПР оценил столовую школы в Себежском районе
17.05.2023, 16:230 В мае МТС проведет серию бесплатных вебинаров для псковских предпринимателей 17.05.2023, 16:220 Спрос на отдых в Минеральных Водах подскочил в Псковской области 17.05.2023, 16:190 Как псковским родителям вести себя при получении ребенком травмы, объяснил врач-травматолог 17.05.2023, 16:130 Глава Роспотребнадзора уволила гендиректора центра «Вектор» 
17.05.2023, 16:030 «Подстрочник»: О чем «Говорит Москва» в Пскове? ВИДЕО 17.05.2023, 15:571 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Нет, поверь мне, прока в пустых словах 17.05.2023, 15:550 Наиболее распространенные причины детского травматизма в Псковской области назвал врач 17.05.2023, 15:520 Годовая инфляция в России составила 2,3%
17.05.2023, 15:480 Новый асфальт начали укладывать в центре Пушкинских Гор 17.05.2023, 15:420 Как отличить моноспектакль от стендапа, объяснил Александр Суховский 17.05.2023, 15:380 Юного псковича по ошибке окунули в ванну с горячей водой 17.05.2023, 15:350 Газопровод начали строить в деревне Федоровщина Псковского района
17.05.2023, 15:330 Председателя Общественного совета при ОМВД избрали в Псковском районе 17.05.2023, 15:260 «Титан-Полимер» в деталях: зачем нужны ультрафиолетовые лампы на заводе? 17.05.2023, 15:240 Около 10 детей выпало из окон в Псковской области с начала года 17.05.2023, 15:200 Похитивший псковского бизнесмена пожаловался суду на тяжелые условия содержания под стражей
17.05.2023, 15:150 «Гайд-парк»: Виталий Сухинский о капитальном строительстве в Пскове. ВИДЕО 17.05.2023, 15:040 Умер великолукский детский врач-хирург Геннадий Баранов 17.05.2023, 14:570 Встретившие лосят псковичи стали обращаться в Полистовский заповедник 17.05.2023, 14:510 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о профилактике детского травматизма
17.05.2023, 14:490 Порядка 10 аварийных домов в Пскове ждут новой программы по расселению 17.05.2023, 14:460 Интерактивная программа «Археологическая песочница» пройдет в Изборском музее 20 мая 17.05.2023, 14:380 Сколько в персонаже пьесы «Говорит Москва» будет от дочери Сталина, рассказал псковский режиссёр 17.05.2023, 14:350 Собачьи экскременты на полях приводят к аборту у коров - Псковская ветлаборатория
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru