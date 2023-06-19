Происшествия

Буйного соседа жителей дома на Завеличье отправили на лечение

Буйного соседа, на которого в социальных сетях пожаловалась жительница дома №10 на улице Народной в Пскове, отправили на лечение. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«В настоящий момент мужчина был доставлен в завеличенский отдел полиции, а оттуда госпитализирован в медицинское учреждение для лечения», - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина пугает соседей угрозами убийства и агрессивным поведением. Со слов местной жительницы, он бегал с топором за детьми, поджёг свой балкон и даже грозился всех убить.

После запроса Псковской Ленты Новостей к дебоширу отправился участковый.