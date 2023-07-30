Происшествия

Пожилые мужчина и женщина пропали в псковском лесу

85-летний Борис Соколов и 83-летняя Людмила Соколова пропал в деревне Ветошка Псковского района. 1 августа пенсионеры ушли в лес и не вернулись. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего мужчины: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, короткие седые волосы, темные глаза.

Приметы женщины: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, собранные в пучок. Во что были одеты пенсионеры, неизвестно.

Информацию, которая поможет найти этих людей, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.