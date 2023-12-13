Происшествия

Две собаки разорвали кошку в Пскове на глазах у хозяйки, сообщает очевидец

Две собаки разорвали кошку на улице Временной в Пскове утром 13 декабря. Об этом сообщила очевидец в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: архив ПЛН

«Сегодня утром в районе "птичника" на улице Временной две бойцовские собаки (окрас - рыжий с белым) набросились на кошку, разорвали её. Все происходило на глазах хозяйки кошки, которая кинулась отгонять собак, но ничего сделать не смогла», - рассказала женщина.

Вчера, 12 декабря, сообщалось, что две собаки напали на женщину с псом породы ши-тцу в Пскове, пострадавшую госпитализировали, ши-тцу находилась в тяжелом состоянии.

Смотрите также Две собаки напали на женщину с псом породы ши-тцу в Пскове

Также сообщалось, что стая собак бегает по улицам деревни Тямша Псковского района.

Смотрите также Стая собак кидается на людей в псковской деревне Тямша

До этого читатель ПЛН указывал, что пять собак бегают по улице Новгородской в микрорайоне Пскова Любятово.

Смотрите также Интерактив: Стая голодных собак в Пскове

Как сообщил Псковской Ленте Новостей временно исполняющий обязанности председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов, на сегодняшний день отлов собак в Пскове производят по заявкам — их можно подавать в управление городского хозяйства в письменном виде или по телефону: 29 14 99.