Происшествия

Уголовное дело возбудили из-за повешенных собак в невельской деревне

Уголовное дело возбудили по факту обнаружения трех повешенных собак в деревне Каверзы Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Повешенные собаки. Источник: АНЗО «Невельские хвостики»

«По факту обнаружения в Невельском районе 23 января в сарае дома в деревне Каверзы трех повешенных собак и одной умершей собаки в будке следователями МО МВД России "Невельский" в отношении хозяйки собак 1979 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», - сообщили в УМВД.

Уже получены акты вскрытия животных. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства случившегося.

«В случае доказательства виновности фигуранта уголовного дела, женщина будет привлечена к установленной законом ответственности», - добавили в полиции.