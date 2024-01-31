Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Два хита псковской кухни
новое поколение сето
влиятельная сотня
коронные фразы
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
2023 полититоги
«обратный отсчет» с губернатором
Господин Рейтингомер
«Зенча-Псков» кто там?
Псков кофейни и пекарни
«Академия Слуха» подарки 1+1
 
 
 
ещё Происшествия 31.01.2024 07:411 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ 31.01.2024 11:330 Опочанка приехала в Псков к подруге и попалась на краже еды 31.01.2024 10:380 Уголовное дело возбудили из-за повешенных собак в невельской деревне 31.01.2024 10:101 В Петербурге против беспилотника впервые применили ЗРК «Триумф» 31.01.2024 07:411 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ 30.01.2024 19:400 Пскович украл бутылку спиртного и угрожал сотруднику магазина ножом
 
 
 
Самое популярное 31.01.2024 07:411 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ 25.01.2024 09:383 Псковский торг: фантомный рынок, закрытая «Корзинка» и переезд «Магеллана» 24.01.2024 18:450 Массовое убийство собак произошло в Псковской области 24.01.2024 10:551 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ФОТО 27.01.2024 20:490 14-летняя девочка погибла в Великих Луках при взрыве компрессора
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Уголовное дело возбудили из-за повешенных собак в невельской деревне

31.01.2024 10:38|ПсковКомментариев: 0

Уголовное дело возбудили по факту обнаружения трех повешенных собак в деревне Каверзы Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Повешенные собаки. Источник: АНЗО «Невельские хвостики»

«По факту обнаружения в Невельском районе 23 января в сарае дома в деревне Каверзы трех повешенных собак и одной умершей собаки в будке следователями МО МВД России "Невельский" в отношении хозяйки собак 1979 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», - сообщили в УМВД. 

Уже получены акты вскрытия животных. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства случившегося.

«В случае доказательства виновности фигуранта уголовного дела, женщина будет привлечена к установленной законом ответственности», - добавили в полиции. 

Теги: #собаки #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?
В опросе приняло участие 102 человека
Сюжет: Зверские нравы: факты жестокого обращения с животными в Псковской области Уголовное дело возбудили из-за повешенных собак в невельской деревне Массовое убийство собак произошло в Псковской области Нет зверя страшнее: самые громкие случаи насилия над животными в Пскове и области Из-за жестокости к животным в Псковской области за год завели шесть уголовных дел Дело об убийстве сфинкса в Пскове прекратили в связи с примирением супругов  Полиция проводит проверку по факту гибели собаки в Новоржевском районе Интерактив: Собачий киллер Псковича будут судить за убийство сфинкса Пожилая псковичка избила и оставила умирать своего кота в подъезде. ФОТО К проверке по факту обнаружения мертвых собак в Псковском районе подключилась ветслужба Прокуратура взяла на контроль ситуацию с обнаружением мертвых собак под Псковом Десять мёртвых собак и шприцы нашли в канаве под Псковом. ФОТО Выводок щенков в Пскове выбросили на свалку Полиция занялась поисками стрелка, ранившего кота в Писковичах Неизвестный прострелил позвоночник коту в Писковичах. ФОТО Десять щенков в мешке из-под сахара выкинули на остановке под Псковом Выжившего после падения из гнезда аиста застрелили в Гдовском районе Полиция проводит проверку по факту отстрела кошек в Новоржеве «Обиженный жизнью» пенсионер отстреливает кошек в Новоржеве Пскович предстанет перед судом за убийство собаки Причину смерти псковской кошки Пушинки устанавливают петербургские ветеринары Век зоосадизма Порховский суд отправил в колонию 26-летнего убийцу трёх щенков Полиция опросила свидетелей жестокой расправы над собакой в Пыталово Полиция проводит проверку по факту сообщений об убийстве собаки в Пыталово «Берет котят на Avito и ест их»: великолукские зооволонтеры подозревают мужчину в убийстве питомцев Мужчина застрелил соседского пса в Псковской области Великолукскому живодёру планируют вынести приговор в ноябре В Острове устанавливают причину гибели собаки в зооприюте В островском приюте для собак украли инвентарь, корм и убили пса Избитого и выкинутого на свалку щенка пытаются спасти в Псковской области Выбросившему кота с пятого этажа великолучанину грозит до пяти лет колонии Лебединая песня Неизвестные стреляли по стае лебедей на великолукском пруду «Навешала на шею кирпичей»: собаку утопили в бочке в Себежском районе Опочанин грозился застрелить приютскую собаку из-за ее «испорченности» Прокуратура направила в полицию информацию о повешенных на пуповину котятах в Новосокольниках В Новосокольниках неизвестный связал котят пуповиной и оставил висеть на дереве «В пакете лежит мертвая кошка»: в соцсетях появилось видео с псковским живодером Полиция проводит проверку по факту убийства кошки в Пскове Пскович-живодер выбил глаз кошке перед ее умерщвлением В Пскове живодер несколько раз скинул кошку в мусоропровод В Псковском районе агрессивный пес чуть не загрыз собаку, с которой гулял ребенок Порховский убийца щенков предстанет перед судом Неизвестный расстрелял нескольких котов в Пустошке Великолучанин выбросил кота из окна пятого этажа и добил его ногами В Гдовском районе прекратили уголовное дело по факту убийства собак Живодеры разрисовали собаку в Пскове Неизвестные в Острове выбросили новорожденных щенков в завязанном пакете Журавль с перебитыми ногами находится на грани жизни и смерти в псковском питомнике Журавля с простреленными ногами заметили под Псковом Неизвестный убил собаку в микрорайоне Псковкирпич Локнянская полиция начала проверку после публикации в СМИ фотографии повешенной собаки Неизвестные повесили собаку в локнянской деревне Убийца щенков в Порхове стал фигурантом уголовного дела Прокуратура организовала проверку по факту убийства животных в Порхове Щенков выбросили из окна пятиэтажки на детскую площадку в Порхове Пакет с живыми котятами выбросили в мусорный бак в Пскове Убийца собак в Гдовском районе оказался госохотинспектором Полиция нашла подозреваемого в убийстве собак в Гдовском районе Псковичка выкинула собаку у ворот зооприюта после ссоры с мужем Прокурор Псковской области прокомментировал расстрел собак в Гдовском районе Уголовное дело возбудили в Гдовском районе по факту убийства трех собак В Пскове нашлись хозяева прикованной к стене сарая собаки Губернатор призвал наказать виновных в убийстве трех собак в Гдовском районе Полиция не стала возбуждать дело по факту убийства собак в Гдовском районе В Сети запустили петицию с призывом наказать убийц собак в Гдовском районе Псковичи в соцсетях обсуждают судьбу прикованной в сарае собаки Неизвестный расстрелял в Гдовском районе трех собак Расстрелом уток ради развлечения возмущены жители Пустошкинского района Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Пскове Неизвестные выкинули собаку и семь щенков на Октябрьском проспекте в Пскове В Псковской области пытались утопить в болоте семь щенков В Пскове прокуратура проводит проверку по сообщению о доставке в приют котов в мешках «Цеплялись за жизнь из последних сил»: в псковский зооприют привезли 15 котов в мешках Новоржевец неделю держал собак в сарае без воды и еды Овчарку, запертую на балконе, приютили зоозащитники В Палкино полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с собакой Генпрокуратуру просят проверить соблюдение закона о защите животных в регионах В Невельском районе продолжается расследование убийства собаки Расправившийся с псом своей соседки невельчанин заявил о случайном убийстве Михаил Ведерников уверен, что дело убитого пса Пифа будет доведено до суда Собачья жизнь - собачьи законы Хозяйка убитого пса Пифа расплакалась, узнав о возбуждении уголовного дела Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе Прокуратура отменила решение невельских дознавателей не возбуждать дело по факту убийства собаки Псковский губернатор выступил за ужесточение закона об обращении с животными Фотофакт: В Пскове жестоко убили бобра. 18+ Хозяйке убитой в Невельском районе собаки вновь отказали в возбуждении уголовного дела Полиция проведет проверку по факту травмирования собаки в Псковском районе Неизвестные подстрелили дробью собаку в Псковском районе Убийство собаки в Невельском районе остается на контроле - Ведерников Прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту убийства собаки в Сигово Областная прокуратура проведет проверку по факту убийства собаки в Невельском районе Александр Козловский взял на личный контроль расследование гибели пса в Невельском районе В Невельском районе мужчина убил собаку соседки, но это не посчитали жестоким обращением с животными Александр Козловский проконтролирует расследование гибели собаки в Великих Луках Скандал в «Зоозащите»: бывшие соратники обвиняют руководство в массовом усыплении собак
31.01.2024, 11:580 Общественная палата РФ и политические партии объединят усилия в наблюдении за выборами 31.01.2024, 11:500 Надеждин сдал в ЦИК документы и подписи для регистрации на выборах президента РФ 31.01.2024, 11:420 Минстрой допускает введение требований к репутации руководителей управляющих компаний 31.01.2024, 11:330 Опочанка приехала в Псков к подруге и попалась на краже еды
31.01.2024, 11:250 «Цементум» организовал совместную работу распределенной команды в облачных сервисах Яндекс 360 для бизнеса 31.01.2024, 11:171 Почти 30-градусные морозы вернутся в Псковскую область в феврале 31.01.2024, 11:010 Обучение общественных наблюдателей завершили в Псковской области 31.01.2024, 10:570 Центробанк назвал трендом последних месяцев персонификацию атак телефонных мошенников
31.01.2024, 10:442 «Собственной персоной»: Александр Серавин об общественно-политическом климате и выборах президента 31.01.2024, 10:400 Зарплаты IТ-специалистов увеличились на 80% в 2023 году 31.01.2024, 10:380 Уголовное дело возбудили из-за повешенных собак в невельской деревне 31.01.2024, 10:370 Пустошкинские приставы с нарушениями погасили задолженность по трем исполнительным производствам
31.01.2024, 10:330 Умерла актриса из сериала «Клон» Жандира Мартини 31.01.2024, 10:270 «Экосреда»: Осознанный образ жизни как часть культуры 31.01.2024, 10:130 Два автомобиля столкнулись около сквера Народовластия в Пскове 31.01.2024, 10:101 В Петербурге против беспилотника впервые применили ЗРК «Триумф»
31.01.2024, 10:000 Провал в асфальте образовался на Четырех углах в Пскове 31.01.2024, 09:500 Девятиклассникам дали советы по подготовке к итоговому собеседованию 31.01.2024, 09:400 Представители «Единой России» собрали почти 2,1 миллиона подписей в поддержку Владимира Путина 31.01.2024, 09:301 Самокатчикам подготовили штрафы за создание помех пешеходам
31.01.2024, 09:150 Обивая пороги поликлиник 31.01.2024, 09:000 Игорь Иванов: ДЭГ - успешная новация, позволяющая широкому кругу лиц принять участие в избирательном процессе 31.01.2024, 08:480 Банки стали реже одобрять россиянам выдачу льготных кредитов 31.01.2024, 08:480 Заканчивается срок приема подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты
31.01.2024, 08:360 100 лет назад была принята первая Конституция СССР 31.01.2024, 08:250 Минцифры сообщило о ликвидации сбоя в зоне .RU 31.01.2024, 08:110 Диетолог объяснила возможные причины тяги к сладкому и соленому 31.01.2024, 07:550 Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми яйцами
31.01.2024, 07:411 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ 31.01.2024, 07:340 В России разработали модель летающего «каршеринга» 31.01.2024, 07:190 В европейской части страны будет очень скользко - синоптики 31.01.2024, 07:000 Ограничения для «наливаек» предложили не распространять на рестораны
30.01.2024, 22:000 В России разработают туристическую схему «Большая Волга» 30.01.2024, 21:400 В Эстонии сформировали участок для выборов президента России 30.01.2024, 21:200 Кабмин ввел временные ограничения на ввоз семян из недружественных стран 30.01.2024, 21:001 Великолучан приглашают на службу в полицию
30.01.2024, 20:400 Сувенирную продукцию для нескольких мероприятий изготовят в себежской колонии 30.01.2024, 20:200 Пять лифтов заменили в двух домах в Великих Луках 30.01.2024, 20:100 Псковские следователи подвели итоги конкурса детского рисунка «Блокада Ленинграда» 30.01.2024, 20:001 Псковский курс по духовной безопасности семьи представлен в Москве
30.01.2024, 19:510 Массовый технический сбой произошел у операторов связи в Псковской области 30.01.2024, 19:500 Итоги работы проекта «Всё для Победы!» за 2023 год подвели в Пскове 30.01.2024, 19:400 Пскович украл бутылку спиртного и угрожал сотруднику магазина ножом 30.01.2024, 19:300 Бдительные великолучане не поддались на уловки кибермошенников
30.01.2024, 19:200 Псковские росгвардейцы проводят отбор для службы в воинских частях ведомства 30.01.2024, 19:100 Пьяный мужчина угнал автомобиль в Пыталовском районе 30.01.2024, 19:000 Осужденные дали концерт в себежской колонии к 80-летию освобождения Ленинграда 30.01.2024, 18:450 Рабочее время перед выходными или праздничными днями могут сократить на час
30.01.2024, 18:270 Ольга Любимова объявила о возобновлении музейного обмена с Китаем 30.01.2024, 18:152 Почти 2 тысячи многодетных семей в Псковской области получают единое пособие 30.01.2024, 18:120 «Гонки по вертикали»: междусобойчики недели, страсти по Надеждину и «Здрасьте, я Настя!». ВИДЕО 30.01.2024, 18:010 Орден «Мать-героиня» вручил губернатор матери 11 детей в Псковской области
30.01.2024, 18:000 Псковским бизнесменам напомнили, когда следует подавать заявление на получение патента 30.01.2024, 17:500 «Гонки по вертикали»: междусобойчики недели, страсти по Надеждину и «Здрасьте, я Настя!» 30.01.2024, 17:502 Почему в Псковскую область сложно привлечь концессионеров, объяснил Сергей Грахов 30.01.2024, 17:471 Встреча с учителем физики Владимиром Чиганашкиным прошла в Псковском техническом лицее
30.01.2024, 17:430 Более 40% респондентов в СЗФО видят перспективы иранских авто в России - исследование 30.01.2024, 17:420 Псковича подозревают в незаконной продаже iРhone своей подруги 30.01.2024, 17:370 Режим работы ансамбля Изборской крепости изменится с 1 февраля 30.01.2024, 17:320 Кабмин не поддержал законопроект об отмене госпошлины за заключение брака
30.01.2024, 17:230 Профсоюзы приняли участие в открытии Года семьи в Псковской области 30.01.2024, 17:200 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 января 30.01.2024, 17:130 Заболеваемость ОРВИ растет в Псковской области 30.01.2024, 17:050 Запросы в Газпром, Россети и ГИБДД подготовит Владимир Кузь по итогам приёма в Штабе
30.01.2024, 16:430 Окунуться в творческую жизнь Псковщины и смастерить соломенную куклу можно на выставке «Россия» в День культуры 30.01.2024, 16:350 «Кузница»: Модернизация коммунальной инфраструктуры. ВИДЕО 30.01.2024, 16:312 Антимонопольное дело возбудили в отношении регоператора по обращению с ТКО 30.01.2024, 16:260 Движение по участку улицы Кузнецкой ограничат в Пскове
30.01.2024, 16:170 Спортсменка, патриотка, доброволец: что говорят о погибшей 14-летней великолучанке 30.01.2024, 16:130 Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с президентских выборов 30.01.2024, 15:595 Реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируют завершить ко Дню города 30.01.2024, 15:520 «Гайд-парк»: О Межрегиональном слете молодежи «Справедливой России». ВИДЕО
30.01.2024, 15:380 В 2023 году клиенты совершили 21 млн операций по нефинансовым сервисам в офисах Сбера 30.01.2024, 15:352 Почти 7 тысяч заявлений подали на участие в ДЭГ в Псковской области 30.01.2024, 15:322 Новые автобусы осмотрел губернатор на площадке «Псковпассажиравтотранса» 30.01.2024, 15:192 Сергей Грахов: Процент износа сетей определяется по документам
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru