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Барсик пропал с набережной реки Великой в Пскове

Скульптура Барсика пропала с набережной реки Великой в Пскове. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Спо Синегорский / «Жесть по-псковски»

«Куда Барсик пропал? На набережной. Возле смотровой площадки», - рассказал автор снимка.

Напомним, декоративные скульптурные композиции «Барсик – символ города Пскова» начали появляться на улицах областного центра в декабре.

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Высота девяти скульптурных композиций составляет 20 см, ширина - 35 см (по основанию). Размер десятой больше: высота - 80 см, ширина - 30х30 см (по основанию). Техника их изготовления - бронзовое литье с ручной доработкой. Цвет скульптур - тонированная бронза.