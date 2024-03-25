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Опубликовано видео с признанием матери-убийцы, которая выбросила дочь в выгребную яму

36-летнюю женщину признали виновной в убийстве новорожденного ребенка и краже в Псковской области. Видео с признанием опубликовали в Telegram-канале СУ СК России по Псковской области.

В октябре 2023 года в Бежаницком районе через несколько минут после родов женщина завернула новорожденного ребенка в фартук и положила себе под верхнюю одежду, желая скрыть факт рождения ребенка от своего знакомого, находившегося неподалеку от дома, и возможных случайных прохожих. Затем она проследовала в надворную постройку уличного туалета, расположенного на территории, прилегающей к дому. Там она бросила дочь в выгребную яму уличного туалета.

Немногим ранее она совершила кражу денег у родственницы.

Собранные следственными органами доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении женщины, которую признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) и части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

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Приговором суда виновной назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.