СК России опубликовал видеозапись расследования изнасилования и убийства 11-летней девочки в Псковской области

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области в своем Telegram-канале опубликовало видеозапись расследования изнасилования и убийства 11-летней девочки в Порховском районе.
На видеозаписи запечатлены следственные действия и избрание меры пресечения
Ранее в отношении 24-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Порховском районе, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и пунктами «в», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
Напомним, обвиняемого задержали вчера, 27 марта.