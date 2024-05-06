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Псковского бизнесмена отправили под домашний арест по подозрению в даче взятки Грацкому

37-летнего псковского бизнесмена Артема Мхояна, который задержан по уголовному делу экс-заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого (второй эпизод взяточничества), заключили под домашний арест. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Артем Мхоян

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя СК СУ по Псковской области об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Артема Мхояна, обвиняемого в даче взятки должностному лицу в крупном размере (пункт б части 4 статьи 291 УК РФ).

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста по 30 июня включительно.

Ранее сообщалось, что в период с 15 по 18 сентября 2023 года предприниматель, фактически являющийся руководителем двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей, передал заместителю главы администрации города Пскова Александру Грацкому массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между предприятиями и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

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Сторона защиты Артема Мхояна отмечала, что собиралась ходатайствовать о наиболее лояльной мере пресечения.