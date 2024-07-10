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Происшествия

Пожар на площади 15 квадратных метров ликвидировали после взрыва газа в опочецкой пятиэтажке

13.07.2024 12:24|ПсковКомментариев: 0

Площадь возгорания в квартире пятиэтажки в Опочке, где утром 13 июля из-за взрыва бытового газа произошёл пожар, составила 15 квадратных метров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

Для ликвидации последствий от МЧС России привлекали 11 специалистов и пять единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госпожнадзора и эксперты испытательной пожарной лаборатории. 

 

Напомним, пострадали два человека – их госпитализировали. Погибших нет. Повреждены три квартиры и два автомобиля. 

Прокуратура и следователи начали проверки. 

Теги: #Опочка
Источник: Псковская Лента Новостей
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