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Судебный процесс по делу Александра Грацкого стартует 19 сентября

Судебный процесс по делу бывшего замглавы администрации Пскова Александра Грацкого стартует 19 сентября в 10:00 в особом порядке, сообщается на портале Псковского городского суда.

Напомним, в ходе расследования установлено, что обвиняемый, действуя в интересах представителей юридических лиц, в 2022 и 2023 годах получил от них незаконное вознаграждение в виде автомобиля, денежных средств, наручных часов в общем размере порядка 6 млн рублей за совершение действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ и их оплате в рамках заключенных муниципальных контрактов, а также аналогичные действия в будущем.

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5 сентября Псковский городской суд продлил срок содержания под стражей Александру Грацкому, обвиняемому в получении взятки в значительном, крупном и особо крупном размере (часть 2 статьи 290, пункт «в» часть 5 статьи 290, часть 6 статьи 290 УК РФ) до 27 ноября включительно.