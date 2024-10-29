Происшествия

Волонтеры для поисков пропавшего подростка требуются в Великих Луках

Для участия в поисках Максима Новинского 2006 года рождения, пропавшего в ночь с 3 на 4 ноября в Великих Луках, ищут волонтеров, сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Поиски будут проводиться в СНТ Креплянка, деревнях Немково и Задежа.

«Встречаемся на повороте на СНТ "Креплянка" на остановке. Из города никого не забираем, машин нет, все встречаемся на месте», - сообщили поисковики.

По мере прибытия на месте можно звонить по номеру: +79113767676 (Марина Котюкова).

Поисковики рекомендуют взять с собой фонарики, подходящую для поисков обувь и одежду и учитывать погодные условия.