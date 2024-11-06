Происшествия

Коптеры и квадроциклы используют для поиска пропавшего в Великих Луках юноши

Мощные коптеры и оборудование используют для поиска пропавшего в Великих Луках Максима Новинского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

«Сегодня прибыла организация "Лиза Алерт" с дополнительными, более мощными коптерами. Мы определяем квадраты поисков с имеющимися у нас в распоряжении техническими данными и средствами. Волонтеры в большом количестве, в том числе и на квадроциклах, и пешие, и на автомобилях, в очень большом количестве собрались и прочёсывают местность. Одновременно коптеры летают, определяют подозрительные места, которые необходимо прочесать», - рассказали следователи.

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Следователями и волонтерами просматриваются все возможные места, где может находиться подросток.

«Обследуются колодцы, располагающиеся на территории возле кирпичного завода в Великолукском районе. Колодцы, частично заполненные водой, промышленные тоже исследуются. Там работает группа следователей и следователей-криминалистов из следственного управления, которая приехала туда из Пскова вчера и будет работать длительное время», - добавили в ведомстве.

Напомним, что подросток пропал ночью 4 ноября.