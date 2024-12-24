Происшествия

Прокуратура признала законным решение о возбуждении уголовного дела по факту взрыва петарды в псковском ТЦ

Прокуратура города Пскова признала законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по факту возгорания пиротехнического средства в торговом центре города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

В ходе расследования установили, что женщина, 1956 года рождения, посредством телефонной связи вступила с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору.

Следственное управление УМВД России по городу Пскову возбудило уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Санкция статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, что неизвестный мужчина запустил батарею фейерверков в помещении торгового центра «Империал» в Пскове 20 декабря.