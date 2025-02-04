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Михаил Иванов о взятках: Брали, берут и будут брать

Чтобы искоренить коррупцию полностью, нужно очень долго и планомерно работать, в том числе, прибегая к серьезным наказаниям. Такое мнение высказал заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей приговор, который 4 февраля суд вынес по делу экс-замглавы города Пскова Александра Грацкого.

Говоря о приговоре, Михаил Иванов выразил сомнение, что он окажет действенный эффект на взяточников.

«Брали, берут и будут брать (взятки). Раньше у нас говорили, что это "пережитки капиталистического прошлого". Но оно уже закончилось, извините, больше 100 лет назад, а пережитки остались», — подчеркнул он.

По его словам, люди делятся на три категории: те, кто соблюдает законы, те, кто колеблется, и те, кто их нарушает.

«Появилась возможность украсть - они украли», — сказал заместитель председателя Псковской городской Думы.

На вопрос о возросшем количестве уголовных дел в отношении коррупционеров Михаил Иванов заметил, что это всего лишь «латентная преступность», и добавил, что реальных масштабов воровства никто не знает.

«Мы не знаем, кто и сколько ворует, кто и сколько взяток берет и так далее. Поэтому количество дел еще ни о чем не говорит, что, как говорится, уж сильно борются с преступностью. Они всегда тихо воруют, пока их не поймают за руку. А легче всего воровать у государства. Оно всегда молчит. В последнюю очередь только просыпается», — отметил Михаил Иванов.

Что касается системности борьбы с коррупцией, заместитель председателя гордумы заявил, что наличие правоохранительных органов предполагает системную работу, но добавил, что одни люди боятся наказания, а другие — нет.

«Одних пугает наказание, другие ничего не боятся. Поэтому нужно планомерно работать и работать. Без работы не останутся. В Китае за коррупцию расстреливают. Еще Чарльз Диккенс за средние века анализ делал. За кражу кошелька людей вешали. Так вот, 50% тех, кого вешали, воровали в тот момент, когда других его собратьев по воровству казнили. Даже смерть не останавливает от воровства», — резюмировал Михаил Иванов.

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Напомним, экс-замглавы города Пскова Александру Грацкому вынесли приговор по делу о взяточничестве. Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 5 700 000 рублей и запрет занимать должности госслужбы на 10 лет.