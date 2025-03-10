Происшествия

Тело пропавшего в Локнянском округе Алексея Прокофьева нашли охотники

Пропавшего 31-летнего Алексея Прокофьева, пропавшего в деревне Крестилово Локнянского муниципального округа, нашли мертвым, сообщили Псковской Ленте Новостей в поисковом отряде «След».

Фото: поисковый отряд «След»

«Мы несколько раз выезжали на его поиски, в том числе и с применением квадрокоптера. Тогда поиски не дали результатов. Останки молодого человека найдены в лесу охотниками. Ими оказались неравнодушные люди, которые сообщили в полицию. Нередко мы сталкиваемся с тем, что в подобных ситуациях люди не хотят обращаться в правоохранительные органы, аргументируя тем, что потом их "затаскают". Если судьба столкнёт вас с подобными обстоятельствами, пожалуйста, подумайте прежде всего о родственниках погибшего человека и сообщите в полицию. Ну а если уж совсем категорически не хотите этого делать, позвоните хотя бы нам, телефон поискового отряда "След": +79113767676», - отметили в поисковом отряде.

Напомним, что с 10 декабря о местонахождении мужчины было неизвестно.

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Поиски пропавшего осложнялись выпадением снега.